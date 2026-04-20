Pondelok 20. apríl 2026
Dve hlavné letiská v Teheráne sú znovu otvorené, oznámil Irán

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Iránske letiská zastavili prevádzku na začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú spustili americko-izraelské útoky na Irán 28. februára.

Autor TASR
Teherán 20. apríla (TASR) - Iránsky úrad pre civilné letectvo oznámil, že v pondelok opäť začali fungovať dve hlavné letiská v Teheráne, ktoré boli uzavreté v dôsledku konfliktu so Spojenými štátmi a Izraelom. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

„Bolo vydané povolenie na osobnú leteckú dopravu na medzinárodnom letisku Imáma Chomejního a letisku Teherán-Mehrabád“ s platnosťou od pondelka, uviedla tlačová agentúra ISNA s odvolaním sa na úrad civilného letectva. Dodala, že osobné lety z ďalších 10 letísk po celom Iráne „budú zároveň možné od soboty“.

Úrad už v nedeľu avizoval, že v pondelok obnoví lety aj z medzinárodného letiska Mašhad na severovýchode krajiny.

Iránske letiská zastavili prevádzku na začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú spustili americko-izraelské útoky na Irán 28. februára. Úrad civilného letectva už skôr uviedol, že začne s postupným otváraním iránskeho vzdušného priestoru.
Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise