Dve hlavné letiská v Teheráne sú znovu otvorené, oznámil Irán
Iránske letiská zastavili prevádzku na začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú spustili americko-izraelské útoky na Irán 28. februára.
Autor TASR
Teherán 20. apríla (TASR) - Iránsky úrad pre civilné letectvo oznámil, že v pondelok opäť začali fungovať dve hlavné letiská v Teheráne, ktoré boli uzavreté v dôsledku konfliktu so Spojenými štátmi a Izraelom. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Bolo vydané povolenie na osobnú leteckú dopravu na medzinárodnom letisku Imáma Chomejního a letisku Teherán-Mehrabád“ s platnosťou od pondelka, uviedla tlačová agentúra ISNA s odvolaním sa na úrad civilného letectva. Dodala, že osobné lety z ďalších 10 letísk po celom Iráne „budú zároveň možné od soboty“.
Úrad už v nedeľu avizoval, že v pondelok obnoví lety aj z medzinárodného letiska Mašhad na severovýchode krajiny.
Iránske letiská zastavili prevádzku na začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú spustili americko-izraelské útoky na Irán 28. februára. Úrad civilného letectva už skôr uviedol, že začne s postupným otváraním iránskeho vzdušného priestoru.
