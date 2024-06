Dve koaličné strany podporili kandidatúru Módího za predsedu vlády

Naí Dillí 4. júna (TASR) - Kandidatúru Naréndru Módího na funkciu predsedu indickej vlády podporili v utorok dvaja kľúčoví členovia koalície Národná demokratická aliancia (NDA) vedenej Módího nacionalistickou Indickou ľudovou stranou (BJP), informovala v utorok agentúra Reuters.



Dve regionálne strany svoje vyhlásenie o podpore zverejnili po špekuláciách médií, že s nimi nadviazala kontakt aj koalícia opozičných strán, ktorej sa vo voľbách darilo nad očakávania dobre. Hnutie Telugu Desam (TDP) a Ľudová strana (DJ) jasne deklarovali, že ich spojenectvo s BJP trvá.



Z čiastkových výsledkov sčítania hlasov vo voľbách do Snemovne ľudu (Lók sabha) - dolnej komory indického parlamentu - vyplýva, že Módího BJP voľby vyhrala a v koalícii s členmi NDA bude v snemovni mať najviac poslancov. Koalícia však nemá dosť poslancov na prípadné zmeny v ústave.



Aj samotný Módí bol vo voľbách úspešný - volebná komisia oznámila, že bol znovuzvolený za poslanca v obvode Váránasí, ktoré je posvätným miestom hiduistov. Podporilo ho 612.970 voličov, čo je o 152.000 hlasov viac ako získla najúspešnejší z jeho šiestich protikandidátov.



Reuters vo svojej správe podotkol, že BJP oslavuje volebné víťazstvo, ale radostná nálada zavládla aj v sídle opozičného Indického národného kongresu (INC). Fakt, že strana BJP "nedokázala získať väčšinu sama...., je pre nich morálnou porážkou," konštatoval poslanec INC Radžív Šukla.



INC a koalícia INDIA dosiahla vo voľbách lepší výsledok, ako jej predpovedali predvolebné prieskumy. Mandát poslanca za INC si zrejme zaistí aj Ráhul Gándhí - predstaviteľ štvrtej generácie politickej dynastie Nehrúovcov-Gándhíovcov.



Voľby v Indii boli ohromujúce pre svoju logistickú zložitosť, konštatoval Reuters, pretože sa hlasovalo podľa jednotlivých zväzových štátov v siedmich etapách v priebehu 44 dní - od 19. apríla do 1. júna.



Svoj hlas odovzdalo 642 miliónov voličov – od megapolisov Naí Dillí či Bombaj cez riedko osídlené lesnaté oblasti po vysokohorské Himaláje.



"Ľudia by mali vedieť o sile indickej demokracie," povedal v pondelok hlavný volebný komisár Radžív Kumar.



Na základe oficiálnych údajov a zaregistrovaných 968 miliónoch voličov dosiahla účasť 66,3 percenta, čo je mierny pokles oproti voľbám z roku 2019. Analytici to pripisujú horúčavám v severnej Indii, kde teploty prekračovali 45 stupňov Celzia.