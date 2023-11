Dve lietadlá dorazili do Egypta, aby evakuovali Poliakov z Pásma Gazy

Varšava/Káhira (TASR) - V Egypte pristáli dve poľské vojenské lietadlá, ktoré majú evakuovať poľských občanov z Pásma Gazy. V pondelok ráno to oznámilo ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry PAP.



"Máme potvrdenú správu, že 18 poľských občanov vrátane neplnoletých už evakuovali z Pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah," uviedol v nedeľu šéf Národného bezpečnostného úradu (BBN) Jacek Siewiera pre reláciu súkromnej spravodajskej televízie Polsat News. "Už pricestovali do Egypta a sú v starostlivosti poľských konzulárnych služieb," spresnil. V Pásme Gazy uviazlo 25 poľských občanov. Jedného Poliaka, Alexa Danziga, údajne ako rukojemníka zadržiava hnutie Hamas.



"Čakáme na príchod ostatných ľudí cez priechod Rafah. Podmienky sú veľmi ťažké," dodal.



Poľský prezident Andrzej Duda rozhodol využiť poľský vojenský kontingent v Egypte na pomoc pri evakuácii poľských občanov uviaznutých v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi izraelskou armádou a militantmi z palestínskej enklávy.



Dve vojenské transportné lietadlá C-130 Hercules odleteli z Poľska v nedeľu večer aj s operačnou skupinou, ktorú tvoria príslušníci vzdušných síl, špeciálnych síl a vojenskí zdravotníci.



Lietadlá do Egypta dopravili poľskú humanitárnu pomoc pre nemocnice a využije sa pre ranených z Pásma Gazy, napísalo poľské ministerstvo zahraničných vecí.



Evakuačnú akciu komentoval v pondelok aj námestník ministra zahraničných vecí Pawel Jabloňski. Na sociálnej sieti X napísal: "Evakuujeme našich krajanov z Pásma Gazy a na miesto letecky posielame aj poľskú humanitárnu pomoc. Súdržnosť je základnom našej zahraničnej politiky."