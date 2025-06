Dve lietadlá leteli v rovnakom čase do Tokia. Airbus porazil Boeing

Helsinki 18. júna (TASR) - Priaznivci leteckej dopravy mohli cez víkend naživo sledovať na aplikácii Flightradar24 neoficiálnu súťaž na trase Helsinki-Tokio. TASR tom píše podľa správy servera Flightradar24, ktorá slúži na trasovanie letov.



Lietadlá spoločností Japan Airlines a Finnair leteli do rovnakej cieľovej destinácie, pričom japonský dopravca si zvolil severnú trasu a fínske lietadlo do Japonska zamierilo po južnej trase.



Lietadlo 777-300ER JA733J spoločnosti Japan Airlines štartovalo z letiska Vantaa v Helsinkách o 18.56 h, čo mu poskytlo dvojminútový náskok pred lietadlom A350-900 OH-LWI spoločnosti Finnair. Fínske lietadlo síce oproti „súperovi“ nalietalo o 457 kilometrov viac, v Tokiu však pristálo v pondelok s takmer hodinovým predstihom za 12.34 h. Pomohol mu najmä priaznivý vietor v oblasti Čierneho mora, ktorý vial v jeho smere.



V prípade japonského Boeingu 777-300ER AY61 to vyzeralo, že po kratšej trase dorazí do Tokia skôr. Celý let však trval 13.30 h. Okrem priaznivého vetra v prospech Fínov úlohu zohral aj mierne rýchlejší Airbus A350-900 OH-LWI. Kratší let zároveň znamená úsporu leteckého paliva a menšie množstvo vypusteného CO2.



Obaja dopravcovia sa vyhli ruskému vzdušnému priestoru a v najvzdialenejšom bode boli ich letecké trasy od seba asi 6380 kilometrov.



Server Flightradar24 vysvetľuje, že aerolínie pre každý let počítajú optimálnu trasu na základe množstva faktorov - výkon lietadla, hmotnosť nákladu, sila a smer vetra, počasie na trase, premávka, poplatky za prelet a ďalších.