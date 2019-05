Dve lietadlá narazili do seba na pražskom letisku

Pri pohybe na rolovacích dráhach došlo ku kontaktu dvoch lietadiel českej spoločnosti Smartwings - koncom krídla jedného lietadla s koncovou časťou druhého stroja, povedal hovorca letiska R. Pacvoň.

Bratislava 17. mája (Teraz.sk/TASR) - Na Letisku Václava Havla v Prahe sa v piatok popoludní zrazili dve lietadlá pri rolovaní na ranveji. Nikomu sa nič nestalo. Pri nehode napriek tomu zasahovali letiskoví hasiči, informoval český spravodajský portál Novinky.cz.



Pri pohybe na rolovacích dráhach došlo ku kontaktu dvoch lietadiel českej spoločnosti Smartwings - koncom krídla jedného lietadla s koncovou časťou druhého stroja, povedal hovorca letiska Roman Pacvoň. "Všetci cestujúci sú v poriadku, premávka na letisku nie je obmedzená," zdôraznil.



Podľa jeho slov sa v oboch lietadlách nachádzali cestujúci, ktorí sa teraz musia vrátiť do odbavovacej haly.



K nehode vyrazili letiskoví hasiči a ostatné zložky záchranného systému, ktoré sú privolané ku každému incidentu. Podľa informácií portálu Novinky.cz obe lietadlá pred 14.00 h už odtiahli naspäť k odbavovacím halám za pomoci hasičov.



Server Planes.cz uviedol, že sa zrazilo lietadlo spoločnosti Smartwings OK-TVW, ktoré malo letieť na portugalský ostrov Madeira v Atlantickom oceáne, so strojom N277EA tých istých aerolínií, ktorý smeroval do Egypta.