Dve obete štvrtkového nárazu autom sú stále v kritickom stave

Mníchov 14. februára (TASR) - Dospelá osoba a dvojročné dieťa sú naďalej v kritickom stave po štvrtkovom náraze auta do davu ľudí v nemeckom Mníchove. Pri útoku utrpelo zranenia najmenej 36 osôb, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Po včerajšej urgentnej operácii zostáva dieťa v stabilizovanom, no kritickom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti," uviedol predstaviteľ detskej nemocnice. Stav dospelej hospitalizovanej ženy je podľa hovorkyne fakultnej nemocnice tiež "mimoriadne kritický".



Nemecký kancelár Olaf Scholz plánuje v sobotu navštíviť miesto nešťastia a popoludní sa stretne aj so záchranármi, oznámil jeho hovorca. Podľa vyjadrenia hovorcu želá kancelár zraneným čo najlepšie zotavenie a úprimne dúfa, že všetci prežijú. Dodal tiež, že je dôležité, aby sa zločiny a ich pozadie dôkladne vyšetrili.



K incidentu došlo vo štvrtok o približne 10.30 h SEČ neďaleko hlavnej železničnej stanice. Do davu účastníkov demonštrácie, ktorú zvolal odborový zväz Verdi, zozadu vrazilo vozidlo značky Mini Cooper. Zranenia utrpelo najmenej 36 ľudí a niektoré osoby hospitalizovali v nemocnici s vážnymi poraneniami. Na mieste zasahovali sanitky aj vrtuľníky.



Podozrivý z útoku je 24-ročný občan Afganistanu, ktorého nemecké médiá identifikovali ako Farhada N. Pri výsluchu sa priznal, že úmyselne zrýchlil a vrazil do davu v blízkosti mníchovského námestia Stiglmaierplatz, uviedla mníchovská prokuratúra. Nemecká polícia sa domnieva, že útočník mohol mať islamistický motív.