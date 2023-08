NEBEZPEČNÁ PRECHÁDZKA: V lese napadli nožom dve osoby

Frankfurt nad Mohanom 28. augusta (TASR) - Dve osoby utrpeli vážne zranenia pri útoku nožom, ku ktorému došlo počas uplynulého víkendu v lese v nemeckej spolkovej krajne Sársko. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia, informuje TASR podľa správy nemeckej tlačovej agentúry DPA.



Zranenými sú 44-ročná žena a 47-ročný muž, ktorí boli v sobotu večer na prechádzke v lese pri dedine Karlsbrunn ležiacej pri hraniciach s Francúzskom. V lese táto dvojica narazila na muža, ktorý ich údajne náhle napadol a pobodal nožom.



Dvojicu previezli vrtuľníkom do nemocnice. Domnelého 23-ročného páchateľa zadržala polícia neďaleko miesta činu, pričom jej nekládol odpor. Motív ani presné okolnosti útoku dosiaľ nie sú známe.



Momentálne je domnelý páchateľ vo väzbe, pričom je podozrivý z pokusu o dvojnásobnú vraždu. V nedeľu bol na neho vydaný zatykač a premiestnili ho do nápravného zariadenia v meste Saarbrücken.