Dve osoby v Amesbury sa otrávili novičkom, uviedla polícia

Londýn 4. júla (TASR) - Britská protiteroristická polícia v stredu večer uviedla, že dve osoby, ktoré našli v sobotu v kritickom stave v meste Amesbury, boli vystavené nervovoparalytickej látke typu novičok. Ide o rovnakú látku, akou v marci tohto roku otrávili v neďalekom meste Salisbury bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, informovala televízia Sky News.



Obe osoby našli v sobotu v bezvedomí v ich dome v Amesbury v grófstve Wiltshire v juhozápadnom Anglicku. Previezli ich do okresnej nemocnice v približne 12 kilometrov vzdialenom Salisbury. Bezprostredne nebolo jasné, akou látkou bola dvojica otrávená; uvažovalo sa o tom, že mohla užiť drogy z kontaminovanej dávky. Vzorky látky zaslali na preskúmanie do špecializovaného laboratória.



Polícia pár nemenovala, uviedla len to, že ide o britských občanov, pochádzajúcich z danej lokality, o 44-ročnú ženu a 45-ročného muža. Podľa médií išlo o Charlieho Rowleyho a Dawn Sturgessovú.



Šéf britskej protiteroristickej polície Neil Basu v stredu vyhlásil: "Dnes večer sme dostali výsledky testov z (laboratória) Porton Down, ktoré ukázali, že obaja ľudia boli vystavení nervovoparalytickej látke novičok".



Hlavnou úlohou vyšetrovateľov bude teraz zistiť, ako sa obaja Briti dostali s danou látkou do kontaktu. U žiadnych iných osôb sa symptómy otravy novičkom neprejavili.



Do vyšetrovania prípadu bolo nasadených približne 100 príslušníkov protiteroristickej polície, ktorí spolupracujú s miestnymi policajnými zložkami. O pomoc boli požiadaní aj prípadní svedkovia incidentu z radov verejnosti.



Preventívne bolo uzavretých viacero lokalít v Amesbury a Salisbury, ktoré obaja otrávení zrejme v poslednej dobe navštívili. Nejde však o miesta, ktoré boli dekontaminované v súvislosti s otravou Skripaľovcov.



V rámci jednej línie vyšetrovania sa preverí aj to, či prípad nesúvisí s prípadom Skripaľovcov. Neil Basu uviedol, že takáto "možnosť" existuje. Zatiaľ však nie je jasné, či bol v oboch prípadov použitý novičok z rovnakej výrobnej dávky. Podľa Basua tiež nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by na oboch Britov ktosi zaútočil zámerne, respektíve že na nich vôbec ktosi zaútočil.



Britský minister vnútra Sajid Javid v súvislosti s prípadom zvolal na štvrtok mimoriadne zasadnutie vládneho bezpečnostného tímu Cobra.



Británia z otravy Skripaľovcov obviňuje Rusko, čo však Moskva popiera. Celá kauza vyvolala vážnu diplomatickú roztržku medzi Ruskom a Západom.