Dve ruské divadelníčky zostávajú vo väzbe za schvaľovanie terorizmu

Moskva 30. mája (TASR) — Moskovský mestský súd v utorok zamietol odvolanie proti vzatiu do väzby, ktoré podali režisérka Jevgenija (Žeňa) Berkovičová a dramaturgička Svetlany Petrijčuková. Obe sú stíhané na základe podozrenia zo schvaľovania terorizmu. Ani jedna vinu nepriznáva, obom hrozí trest po osem rokov väzenia, informovala agentúra AFP.



Berkovičová, ktorá má dve adoptované dospievajúce dcéry, vo vyhlásení pred súdom pri obhajobe svojej žiadosti o prepustenie z väzby uviedla, že sa obáva, že jej deti by v dôsledku odlúčenia mohli utrpieť psychickú ujmu.



Prípad Berkovičovej a Petrijčukovej sa zakladá na divadelnej hre Finist, jasný sokol o ženách, ktoré sa rozhodli virtuálne vydať za predstaviteľov radikálneho islamu a odísť s nimi žiť do Sýrie.



Petrijčuková hru napísala a Berkovičová ju inscenovala v nezávislom divadle v Moskve. V roku 2022 ich hra získala divadelnú cenu Zlatá maska za prácu dramaturga a kostýmového výtvarníka.



Divadelní kritici trvajú na tom, že hra nielenže "neospravedlňuje" terorizmus, ale naopak "odhaľuje mechanizmy terorizmu". Berkovičovej a Petrijčukovej sa zastali aj nezávislí ľudskoprávni aktivisti. Denník Novaja gazeta spustil petíciu na ich podporu.



Režisérka, ktorá sa na zasadnutí súdu zúčastnila prostredníctvom videokonferencie, zdôraznila, že predstavenie Finist, jasný sokol dostalo finančnú podporu od ministerstva kultúry.



"Myslíte si, že ministerstvo dalo nejaké ruble na propagandu terorizmu?" pýtala sa súdu.



Berkovičovej právnička Xenija Karpinská poukázala na to, že zrejme aj ruský spisovateľ Fiodor Dostojevskij „by bol vo väzení, pretože jeho Zločin a trest je o maniakovi, ktorý zabil starú ženu".



Berkovičová je žiačkou Kirilla Serebrennikova, jedného z najinovatívnejších a najúspešnejších ruských režisérov. Serebrennikov odcestoval z Ruska krátko po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin vlani koncom februára nariadil ruskej armáde rozpútať vojnu proti susednej Ukrajine.