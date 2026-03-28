Dve stratené lode s humanitárnou pomocou lokalizovali neďaleko Kuby
V príspevku na sieti X mexické námorníctvo dodalo, že s danými plachetnicami je v rádiovom spojení.
Autor TASR
Mexiko 28. marca (TASR) - Mexické námorníctvo lokalizovalo dve plachetnice, ktoré sa stratili počas prepravy humanitárnej pomoci z Mexika na Kubu. Posádky oboch plavidiel sú v bezpečí, uviedli v sobotu organizátori plavby a mexické úrady, informovala v sobotu agentúra AFP.
V príspevku na sieti X mexické námorníctvo dodalo, že s danými plachetnicami je v rádiovom spojení. Do oblasti, kde boli plavidlá lokalizované, sa plaví loď, ktorá ich posádkam poskytne pomoc a podporu.
Plachetnice Tiger Moth a Friend Ship vyplávali minulý týždeň z ostrova Isla Mujeres v juhovýchodnom Mexiku. Spojenie s nimi sa stratilo v polovici tohto týždňa. Pátracia a záchranná misia mexického námorníctva sa začala vo štvrtok. Obe lode boli v sobotu pozorované v lokalite vzdialenej asi 80 námorných míľ severozápadne od Havany.
Lode Tiger Moth a Friend Ship sú súčasťou humanitárnej iniciatívy Nuestra America Convoy, ktorá sa snaží dopraviť na Kubu, sužovanú krízou, základné potreby: lode prevážali ryžu, detské vlhčené utierky, fazuľu, detskú výživu, lieky a ďalšie zásoby.
Kuba je závislá na energetických dodávkach z cudziny a až do zásahu Spojených štátov proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi sa spoliehala na ropu z Venezuely.
Po odvlečení Madura do USA zhoršilo hospodársku krízu a výpadky dodávok prúdu na Kube následné energetické embargo, ktoré uvalil americký prezident Donald Trump s cieľom vyvinúť tlak na zmenu politického systému na tomto karibskom ostrove.
