Dve tisícky Tunisanov v uliciach požadovali prepustenie kritikov vlády
Pochod organizoval výbor na obhajobu uväzneného právnika Ahmada Suaba.
Tunis 23. novembra (TASR) - Asi dve tisícky Tunisanov v sobotu demonštrovali v uliciach hlavného mesta, aby protestovali proti väzneniu kritikov vlády, obmedzovaniu slobôd a ekonomickej situácii v ich krajine. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Na protestnom zhromaždení sa zúčastnili aj aktivisti a členovia politických strán, ktorí pochodovalo viac ako dve hodiny cez Tunis, aby tým demonštrovali „proti nespravodlivosti“. Pochod organizoval výbor na obhajobu uväzneného právnika Ahmada Suaba.
Dav sa symbolicky zastavil pred sídlom Tuniskej chemickej skupiny, ktorá bola obvinená z vypúšťania škodlivých látok v juhotuniskom meste Gábes, ako aj pred budovou Národného syndikátu tuniských novinárov.
Oblečení v čiernom a pripnutými červenými stuhami, demonštranti skandovali „Sloboda, sloboda!“ a žiadali prepustenie desiatok opozičných osobností, novinárov, právnikov a humanitárnych pracovníkov, ktorých v uplynulých rokoch uväznili. Mnohí z nich boli zadržaní na základe obvinení zo sprisahania proti prezidentovi Kaísovi Saídovi alebo z „šírenia falošných správ“ podľa zákona, ktorý Saíd presadil v roku 2022.
Demonštranti skandovali aj heslo „Ľudia chcú pád režimu“, čím nadviazali na slogany Arabskej jari, počas ktorej Tunisania v roku 2011 zvrhli dlhoročného vládcu Zína Ábidína bin Alího.
„Tunisko prechádza temným obdobím vo všetkých oblastiach – máme politických väzňov, uväznených novinárov a dokonca aj environmentalistov v Gábese,“ povedal pre AFP Souabov syn Saíb, hovorca organizačného výboru. „Môj otec bol odsúdený za šesť alebo sedem minút. To by malo byť v Guinessovej knihe rekordov,“ skonštatoval.
