Dve vážne dopravné nehody v Turecku usmrtili dovedna najmenej 32 ľudí

Istanbul 20. augusta (TASR) - Najmenej 16 ľudí prišlo o život a 29 utrpelo zranenia pri dopravnej nehode v tureckom meste Derik v provincii Mardin, keď nákladné vozidlo po zlyhaní bŕzd vrazilo do skupiny chodcov. Na Twitteri to oznámil minister zdravotníctva Fahrettin Koca. V priebehu soboty išlo už o druhú vážnu nehodu v Turecku, pripomína agentúra AFP.



Koca priblížil, že osem zo zranených je v kritickom stave. Turecké médiá zverejnili zábery vodiča, ktorý stratil kontrolu nad vozidlom a začal sa rútiť smerom na ďalšie autá a chodcov snažiacich sa utiecť.



K nehode došlo zhruba 300 kilometrov východne od tragickej zrážky viacerých vozidiel, ktorá sa len niekoľko hodín predtým odohrala na diaľnici Tarsus-Adana-Gaziantep na juhu Turecka pri hranici so Sýriou. Usmrtených tam bolo 16 ľudí a ďalších 21 utrpelo zranenia. Dovedna si oba incidenty vyžiadali najmenej 32 obetí na životoch.



Čo sa týka prvej nehody v provincii Gaziantep, medzi obeťami hromadnej nehody boli traja hasiči, dvaja zdravotníci a dvaja novinári tlačovej agentúry Ihlas. Záchranné zložky najprv zasahovali pri havárii mikrobusu, ku ktorej došlo dopoludnia na diaľnici medzi centrom mesta Gaziantep a štvrťou Nizip. Následne v blízkosti miesta tejto nehody do odstavených vozidiel záchranných zložiek vrazil linkový autobus.