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Dve verejnoprávne rozhlasové stanice vo Francúzsku dostali napomenutie
Podľa stanice Europe 1 ide o France Inter a France Info, ktoré podľa ARCOM sústredili väčšinu vysielacieho času venovaného RN medzi polnocou a 05.59 h, keď je sledovanosť nízka.
Autor TASR
Paríž 12. júna (TASR) - Dve verejnoprávne rozhlasové stanice dostali od francúzskeho Úradu pre reguláciu audiovizuálnej a digitálnej komunikácie (ARCOM) napomenutie za nedostatočné zastúpenie krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) v rannom a dennom vysielaní v prvom štvrťroku 2026.
Podľa stanice Europe 1 ide o France Inter a France Info, ktoré podľa ARCOM sústredili väčšinu vysielacieho času venovaného RN medzi polnocou a 05.59 h, keď je sledovanosť nízka.
ARCOM konštatoval, že z jeho pohľadu ako regulátora bolo v dennom vysielaní zastúpenie predstaviteľov RN nedostatočné, čo predstavuje porušenie pravidiel politickej vyváženosti.
Stanica France Info uviedla, že predstaviteľov RN vrátane jej lídrov Marine Le Penovej a Jordana Bardellu viackrát pozvala do ranného vysielania na rozhovory o politike, ale pozvania neprijali.
Francúzske médiá každý mesiac zasielajú ARCOM prehľady o priestore pre politické strany vo svojom vysielaní. Regulátor tieto údaje vyhodnocuje s cieľom zabezpečiť rovnováhu medzi politickými subjektmi.
Radio France ako prevádzkovateľ oboch spomínaných rozhlasových staníc údaje o zastúpení RN vo vysielaní označil za technickú chybu súvisiacu so zavedením nového softvéru na sledovanie vysielacieho času. Uviedol, že nešlo o zámerné konanie, a ubezpečil, že chyba je už odstránená.
V disciplinárnom systéme ARCOM-u je formálne napomenutie posledným krokom pred možnou finančnou pokutou v prípade ďalšieho porušenia predpisov.
Le Penová v reakcii na konanie ARCOM označila postup verejnoprávneho vysielateľa za neprijateľný. Predseda RN Jordan Bardella uviedol, že verejnoprávne médiá „dlhodobo neplnia požiadavky politickej neutrality.“
France Inter je podľa prieskumov najpočúvanejšia rozhlasová stanica vo Francúzsku, France Info je tretia.
Podľa stanice Europe 1 ide o France Inter a France Info, ktoré podľa ARCOM sústredili väčšinu vysielacieho času venovaného RN medzi polnocou a 05.59 h, keď je sledovanosť nízka.
ARCOM konštatoval, že z jeho pohľadu ako regulátora bolo v dennom vysielaní zastúpenie predstaviteľov RN nedostatočné, čo predstavuje porušenie pravidiel politickej vyváženosti.
Stanica France Info uviedla, že predstaviteľov RN vrátane jej lídrov Marine Le Penovej a Jordana Bardellu viackrát pozvala do ranného vysielania na rozhovory o politike, ale pozvania neprijali.
Francúzske médiá každý mesiac zasielajú ARCOM prehľady o priestore pre politické strany vo svojom vysielaní. Regulátor tieto údaje vyhodnocuje s cieľom zabezpečiť rovnováhu medzi politickými subjektmi.
Radio France ako prevádzkovateľ oboch spomínaných rozhlasových staníc údaje o zastúpení RN vo vysielaní označil za technickú chybu súvisiacu so zavedením nového softvéru na sledovanie vysielacieho času. Uviedol, že nešlo o zámerné konanie, a ubezpečil, že chyba je už odstránená.
V disciplinárnom systéme ARCOM-u je formálne napomenutie posledným krokom pred možnou finančnou pokutou v prípade ďalšieho porušenia predpisov.
Le Penová v reakcii na konanie ARCOM označila postup verejnoprávneho vysielateľa za neprijateľný. Predseda RN Jordan Bardella uviedol, že verejnoprávne médiá „dlhodobo neplnia požiadavky politickej neutrality.“
France Inter je podľa prieskumov najpočúvanejšia rozhlasová stanica vo Francúzsku, France Info je tretia.