Dve ženy, ktoré sa vrátili zo Sýrie, odsúdili v Nemecku za terorizmus

Düsseldorf 15. februára (TASR) - Nemecký súd odsúdil v utorok za terorizmus dve ženy, ktoré sa do spolkovej republiky vrátili zo Sýrie, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Jedna z obžalovaných z regiónu Siegerland v stredonemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko dostala väzenský trest v trvaní tri a pol roka. Düsseldorfský vyšší krajinský súd uznal túto 28-ročnú ženu nemecko-poľského pôvodu za vinnú aj z vojnových zločinov.



Odsúdená odcestovala do Sýrie ako saláfistka ešte koncom roka 2013 a pripojila sa tam k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Následne sa postupne vydala za niekoľko jej bojovníkov.



Spoločne so svojím prvým manželom si privlastnila dom v irackom meste Hít, ktorý bol predtým obývaný odporcami Islamského štátu. Prostredníctvom sociálnych sietí navyše pre túto teroristickú organizáciu tvorila aj propagandu a požadovala finančné príspevky pre väznených stúpencov IS, uviedol súd. Žena sa k väčšine obvinení priznala.



Spolková prokuratúra pre ňu požadovala päťročný väzenský trest; obrana žiadala podmienečný trest. Súd nakoniec rozhodol o tri a polročnom väzení bez podmienečného odkladu.



V druhom procese týkajúcom sa terorizmu odsúdili v utorok ďalšiu ženu z okresu Wesel v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Dvadsaťdeväťročná Nemka dostala tri roky väzenia v zariadení pre mladistvých.



Podľa súdu vycestovala v roku 2013 do Sýrie spolu so svojím manželom a dieťaťom. K väčšine obvinení sa priznala s tým, že sa ich dopustila z lásky k svojmu prvému manželovi. Poľahčujúcou skutočnosťou vzhľadom na jej trest bol fakt, že bola internovaná v kurdských táboroch takmer štyri a pol roka. Naopak, súd považoval za priťažujúcu okolnosť to, že so sebou do krízovej oblasti vzala aj svoje maloleté dieťa.



Proti obom rozsudkom je možné sa odvolať.