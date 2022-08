Dve ženy sa pred Scholzom odhalili, žiadali embargo na ruský plyn

Berlín 22. augusta (TASR) - Dve ženy si počas fototermínu s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v nedeľu cez deň otvorených dverí vlády v Berlíne vyzliekli tričká a na odhalenej hrudi odkryli nápisy žiadajúce okamžité embargo na dovoz ruského zemného plynu. Ako píše agentúra DPA, protestná akcia v záhrade úradu kancelára bola podľa všetkého reakciou na vojenskú agresiu Moskvy voči Ukrajine.



Scholz sa nechal po rozhovore s občanmi s viacerými návštevníkmi vyfotiť, pričom k nemu pristúpili aj spomenuté dve ženy. Tie si nečakane vyzliekli tričko, respektíve mikinu, pričom mali na holej hrudi čiernou farbou napísaný slogan "gas embargo now" (embargo na plyn teraz). Ako uviedol fotograf DPA, voči ženám okamžite zakročili ochrankári, ktorí ich odviedli preč. Kancelár Scholz zostal na mieste a ďalej sa fotil so záujemcami.



DPA pripomína, že odkedy Rusko vo februári napadlo Ukrajinu, opakovane sa vedú diskusie o prípadnom zavedení embarga na dovoz zemného plynu z Ruska. Keďže ruský plyn tvorí výrazný podiel na energetickom zásobovaní Nemecka, Scholzova koaličná vláda tento krok zatiaľ prijať odmieta.



Scholz však v nedeľu v reakcii na otázky verejnosti podľa agentúry AFP poukázal na viaceré iniciatívy svojej vlády, čo sa týka hľadania alternatívnych zdrojov energií vrátane skvapalneného zemného plynu, a to s cieľom získať väčšiu nezávislosť od Moskvy.