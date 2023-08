Dve ženy v Taliansku sa utopili, keď chceli zachrániť svojho psa

Rím 25. augusta (TASR) — Talianska polícia objavila telá dvoch žien, ktoré skočili do rýchlo tečúcej rieky, aby zachránili topiaceho sa psa. Samy sa však pritom utopili. V piatok to uviedla agentúra DPA.



K tragédii došlo ešte vo štvrtok v regióne Lombardsko ležiacom na severe Talianska. Dve ženy vo veku 54 a 60 rokov chceli zachrániť svojho psa, ktorý spadol do rieky v blízkosti ľadovca Fellaria. Ženy skočili do vody, aby psa zachránili, no viac sa nevynorili. Celú situáciu podľa talianskych médií sledovala skupina turistov.



Talianska horská služba do pátracej akcie nasadila helikoptéru a piatich príslušníkov vycvičených na záchranné operácie v roklinách. Pri pátraní pomáhali aj miestni záchranári z obce Valmalenco. Napokon sa im telesné pozostatky žien podarilo objaviť.



Čo sa stalo so psom, nie je známe, no zrejme sa utopil.