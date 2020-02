Dvere synagógy v Halle, ktoré zabránili masakre, umelecky zrenovujú

Halle 3. februára (TASR) - Dvere synagógy v nemeckom meste Halle, ktoré v októbri zabránili ťažko ozbrojenému krajne pravicovému útočníkovi vniknúť do tohto priestoru, sa dočkajú umeleckej renovácie. Redizajnované dvere plánujú odhaliť na prvé výročie zmieneného útoku, pri ktorom extrémista pred synagógou zastrelil dvoch ľudí, informovala v pondelok agentúra DPA.



Riaditeľka umeleckého projektu, 18-ročná Lidia Edelová, uviedla, že cieľom renovácie dverí, na ktorej bude spolupracovať viacero ľudí, je "posliniť miestnu komunitu".



Očakáva sa, že dvere na synagóge vymenia už v marci. Následne sa začne s umeleckým projektom zameraným na ich renováciu, do ktorého majú byť zapojené aj miestne deti, pričom významnú úlohu v ňom má zohrávať drevo. Edelová zmysel projektu opísala slovami ako "život a bezpečie".



K útoku vo východonemeckom meste Halle došlo 9. októbra 2019. Páchateľ, identifikovaný ako 27-ročný Stephan B., sa najskôr pokúšal - pomocou streľby a výbušnín - vniknúť do budovy synagógy, v ktorej sa v tom čase nachádzalo približne 50 ľudí sláviacich židovský sviatok Jom kipur.



Keď sa mu tam dostať nepodarilo, zastrelil pred synagógou 40-ročnú ženu a 20-ročného mladíka. Pri úteku okrem toho zranil niekoľko ďalších ľudí.



Po dolapení políciou sa priznal, že jeho konanie bolo motivované antisemitskými a krajne pravicovými názormi.