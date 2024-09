Dvesto migrantov sa pokúsilo prekročiť hranicu, zastavila ich polícia

Rabat 15. septembra (TASR) - Marocké zložky zabránili dvom stovkám migrantov prekročiť hraničný plot a dostať sa do španielskej enklávy Ceuta na marockom pobreží. V nedeľu o tom informovala marocká polícia a miestne úrady. TASR informuje podľa agentúr Reuters a EFE.



Agentúra Reuters uvádza, že migranti sa zhromaždili na vrchole kopca v meste Fnideq na hraniciach s enklávou a začali hádzať kamene na marocké bezpečnostné zložky. Polícia im zabránila priblížiť sa k hraničnému plotu s Ceutou.



Ďalších 30 migrantov sa do Ceuty podľa agentúry EFE pokúsilo dostať preplávaním popri pobreží neďaleko hraničného priechodu Benzú na západných hraniciach enklávy. V ich zámere im taktiež zabránila marocká polícia.



Masovému pokusu o prienik podľa marockých úradov predchádzala výzva na sociálnych sieťach. Počas uplynulého týždňa v súvislosti s podnecovaním na hromadný prechod cez hranicu marocká polícia zatkla najmenej 60 ľudí.



Od piatka je v meste Fnideq zvýšená prítomnosť marockých ozbrojených zložiek, ktoré dohliadajú na situáciu. "Ide o doteraz najväčšie nasadenie bezpečnostných síl v meste Fnideq, pričom úrady preventívne zriadili viacero kontrolných stanovíšť na cestách do severného Maroka," uviedol miestny ľudskoprávny aktivista.



Väčšinu migrantov tvoria mladí Maročania, ku ktorým sa pripojil menší počet osôb zo subsaharskej Afriky. Mnohí z nich prichádzajú do Fnidequ pešo a skrývajú sa v neďalekých lesoch, aby sa vyhli úradom, uvádza Reuters.



Starosta mesta a hlava autonómneho regiónu Ceuta Jesús Vivas z pravicovej Ľudovej strany (PP) vyzval na pokoj a vyzdvihol spoluprácu Maroka pri zastavení migrantov.



Ceuta je jedným z dvoch španielskych autonómnych teritórií v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, neustále monitorované políciou. Ide o jediné pozemné hranice Európskej únie s Afrikou, v dôsledku čoho sa ich snažia prekonať mnohí migranti, a to buď prelezením cez plot alebo preplávaním.



Reuters pripomína, že Španielsko s Marokom zintenzívnilo spoluprácu pri ochrane hraníc po urovnaní diplomatických sporov pred dvoma rokmi. Počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka marocké zložky zabránili vstupu do Európy viac ako 45.000 migrantom.