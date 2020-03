Dvoch amerických kongresmanov pozitívne testovali na koronavírus

Washington 19. marca (TASR) - Člen Snemovne reprezentantov Ben McAdams sa v stredu stal už druhým americkým kongresmanom, ktorý informoval, že ho testovali pozitívne na nový koronavírus. Predtým to isté oznámil Mario Diaz-Balart, ďalší člen Snemovne reprezentantov, uviedla agentúra AFP.



Demokrat McAdams povedal, že v sobotu sa u neho pri návrate z Washingtonu do štátu Utah prejavili mierne príznaky prechladnutia, dostal horúčku, suchý kašeľ a sám sa doma izoloval. V utorok sa nechal otestovať a v stredu mu oznámili, že má ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom.



Republikán Diaz-Balart je tiež v dobrovoľnej karanténe. V sobotu sa u neho objavili príznaky vrátane horúčky a bolesti hlavy. O tom, že má pozitívny test na nový koronavírus, sa aj on dozvedel v stredu.



"Chcem dať všetkým na známosť, že sa cítim oveľa lepšie," uviedol Diaz-Balart vo vyhlásení. Vyzval tiež všetkých, aby záležitosť okolo koronavírusu brali vážne a dodržiavali odporúčania amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v snahe obmedziť šírenie vírusu.



Niektorí ďalší členovia Kongresu vrátane floridského senátora Ricka Scotta sú tiež v dobrovoľnej karanténe, ale neinformovali o pozitívnom teste na koronavírus. Minulý týždeň mal pozitívny test starosta Miami Francis Suarez.