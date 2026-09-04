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Dvoch amerických námorníkov po potýčke na pevnine odviedli späť na loď

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Na snímke USS Abraham Lincoln. Foto: TASR/AP

Boli pod vplyvom alkoholu.

Autor TASR
Bangkok 4. septembra (TASR) - Dvaja námorníci z americkej lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktorá tento týždeň zakotvila v thajskom prístave, boli po potýčke pod vplyvom alkoholu poslaní späť na loď, uviedla v piatok thajská polícia. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

Polícia bola vo štvrtok v skorých ranných hodinách upozornená na „malú potýčku“, do ktorej boli zapojení námorníci v blízkosti ulice Walking Street, ktorá je centrom nočného života v letovisku Pattajá, povedal pre AFP šéf mestskej polície plukovník Anek Sratongjú.

„Námorníci boli opití, bili sa a robili veľký hluk,“ skonštatoval. Incident označil za „triviálny“ a podotkol, že miestni obyvatelia zavolali políciu len preto, aby zabránili jeho eskalácii.

Podľa Aneka „neporušili žiadny thajský zákon“ a neboli preto obvinení. Americké námorníctvo oboch námorníkov poslalo späť na loď, dodal. Policajný šéf potvrdil, že od zakotvenia lietadlovej lode nedošlo k žiadnym ďalším významným incidentom.

Príchod lode USS Abraham Lincoln do Thajska vzbudil celosvetový záujem médií po správach o zhoršujúcich sa životných podmienkach na palube po viac ako 280 dňoch na mori.

Členovia amerického Kongresu v auguste vyzvali na prešetrenie podmienok na lietadlovej lodi po správach o nedostatku potravín, nefunkčnom vodovodnom potrubí a zlom duševnom zdraví posádky. Prezident Donald Trump tieto obavy odmietol.

Podľa AFP príchod lode upriamil pozornosť aj na letovisko Pattajá obľúbené u zahraničných turistov, ktoré je známe nočným životom vrátane sexuálneho turizmu. Tamojšie úrady pred príchodom lode spustili raziu zameranú na osoby poskytujúce sexuálne služby, hoci popreli, že by to malo súvis s príchodom námorníkov.

Miestna obyvateľka pre AFP uviedla, že prítomnosť amerických síl nemala na mesto doposiaľ žiadny veľký vplyv a situácia je pokojná.

USS Abraham Lincoln priplávala do Thajska v stredu a v krajine by mala spolu s ďalšími americkými vojenskými plavidlami zostať päť dní. Podľa tamojších úradov má návšteva posádke slúžiť na oddych a zotavenie.
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