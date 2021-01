Dvoch expertov WHO nepustili do Číny pre pozitívne testy na protilátky

Peking 14. januára (TASR) - Dvom členom medzinárodnej skupiny expertov, ktorá má skúmať pôvod pandémie koroanvírusu SARS-CoV-2, nepovolili vstup do Číny z dôvodu pozitívnych testov na protilátky. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



WHO na Twitteri uviedla, že všetci vedci ešte vo svojich krajinách absolvovali PCR testy, ktoré zisťujú prítomnosť vírusu, i testy na protilátky, ktoré sa zameriavajú na odozvu imunitného systému. Výsledky týchto testov boli vo všetkých prípadoch negatívne.



Vedcov však podľa WHO opätovne otestovali počas medzipristátia v Singapure a dvom z nich nepovolili nastúpiť na lietadlo do čínskeho mesta Wu-chan po tom, ako mali pozitívne testy na prítomnosť protilátok voči koronavírusu. Obaja majú absolvovať opätovné testy.



Ostatní vedci vo štvrtok pricestovali do mesta Wu-chan, kde musia najskôr absolvovať 14-dňovú karanténu v hoteli.



Predstavitelia WHO majú v krajine skúmať pôvod nového druhu koronavírusu, ktorý sa po prvý raz objavil koncom roka 2019 na trhovisku v stredočínskom meste Wu-chan.



Vedci mali do Číny pricestovať ešte minulý týždeň. Odklad tejto misie je podľa agentúry AFP znakom toho, že záležitosť v súvislosti s pôvodom vírusu je politicky citlivá.



Nový koronavírus sa postupne z Číny rozšíril do celého sveta. Nakazilo sa ním viac ako 92 miliónov ľudí a viac ako 1,9 milióna zomrelo v spojitosti s ochorením COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.