Komplici páchateľa teroristického útoku vo Viedni dostali doživotie

Viedeň 2. februára (TASR) - Súd v rakúskej metropole vymeral v stredu doživotné tresty dvom komplicom džihádistu, ktorý 2. novembra 2020 pri teroristickom útoku v centre Viedne usmrtil štyri osoby a ďalších 23 zranil. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Proces pred viedenským krajinským súdom prebiehal za prísnych bezpečnostných opatrení a trval niekoľko mesiacov. Súdili v ňom šiestich mužov obvinených z toho, že poskytli pomoc útočníkovi, stúpencovi tzv. Islamského štátu (IS) Kujtimovi Fejzulaiovi, ktorého bezprostredne po útoku zastrelili policajti.



Šestica obžalovaných - štyria Rakúšania, jeden Čečenec a jeden Kosovčan - sa na útoku priamo nepodieľala. Bola však obvinená z toho, že pomohla útočníkovi pri prípravách teroristického činu. Uvedený občan Kosova bol obžalovaný aj z toho, že spolu s útočníkom údajne na Slovensku kúpil náboje do útočnej pušky AK-47.



Súdna porota dospela v stredu k verdiktu po zhruba 12-hodinovom rozvažovaní. Predsedajúci sudca ho ohlásil okolo polnoci zo stredy na štvrtok.



Jeden z obžalovaných bol odsúdený na doživotie za to, že "dopomohol k vražde". Druhý dostal rovnaký trest za účasť na teroristickej trestnej činnosti súvisiacej s vykonaním vraždy. Ďalší dvaja dostali dlhoročné väzenské tresty v trvaní 19 a 20 rokov za podiel na teroristickej trestnej činnosti.



Zvyšní dvaja obvinení dostali len dvojročné podmienečné tresty za členstvo v teroristickej organizácií.



Všetci obžalovaní počas procesu tvrdili, že Fejzulaia takmer nepoznali a že nevedeli nič o jeho plánoch útoku. Prokuratúra sa naopak snažila dokázať, že šestica mužov pomohla páchateľovi získať zbrane a muníciu, poskytla mu logistickú podporu alebo ho povzbudzovala pri vykonaní jeho zámeru. Obžaloba preto žiadala pre všetkých maximálny, teda doživotný tresty odňatia slobody.



Fejzulai mal počas útoku na sebe falošný pás s výbušninami, automatickú strelnú zbraň, ručnú strelnú zbraň a mačetu. V minulosti bol odsúdený za pokus vycestovať do Sýrie, kde sa chcel pripojiť k extrémistickej organizácii Islamský štát, ktorý sa k útoku vo Viedni následne prihlásil.



Rakúsko po útoku prijalo kontroverzne vnímaný protiteroristický zákon, ktorý posilnil právomoci tajných služieb pri monitorovaní podozrivých aktivít.