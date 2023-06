Dvoch mužov poslal súd do väzenia za útok na príbuzného Macronovej

Paríž 6. júna (TASR) - Dvoch mužov poslal súd v pondelok do väzenia za útok na príbuzného Brigitte Macronovej, manželky francúzskeho prezidenta. K útoku došlo počas demonštrácie proti vládnej dôchodkovej reforme. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Súd v severofrancúzskom meste Amiens udelil obom mužom tresty vo výške 24 a 30 mesiacov, polovicu z nich podmienečne, informovali miestne médiá. Tretí obžalovaný bol zbavený obvinení.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron dával v polovici mája interview televízii, keď sa práve konali v Amiens demonštrácie proti jeho dôchodkovej reforme, v rámci ktorej je plánované postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.



V súvislosti s demonštráciou bol napadnutý prasynovec prvej dámy Jean-Baptiste Trogneux a utrpel zranenia hlavy, ruky a nohy. On, tak ako Brigitte Macronová, patrí do dynastie Trogneuxovcov, ktorá v meste Amiens vyrába čokoládu celé generácie. Tento prasynovec prvej dámy vlastní v centre obchod, kde predáva čokoládu a cukrovinky rodinnej značky.



Brigitte Macronová obvinila útočníkov zo "zbabelosti, hlúposti a násilia". Vyzvala všetkých na rešpekt a toleranciu.