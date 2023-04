Dvoch Rusov odsúdili na 19 rokov za protivojnový podpaľačský útok

Moskva 11. apríla (TASR) - Ruský vojenský súd vymeral 19-ročný väzenský trest dvojici Rusov, ktorí založili požiar v administratívnej budove, v ktorej prebiehala registrácia odvedencov do armády. Informuje o tom stanica CNN odvolávajúca sa na pondelňajšie správy ruských štátnych médií.



Roman Nasrijev a Alexej Nurejev hodili podľa vyšetrovateľov 11. októbra 2022 zápalnú fľašu do okna budovy v meste Bakal v ruskej Čeľabinskej oblasti, v ktorej sa nachádzali aj kancelárie vojenskej správy. Obaja boli uznaní za vinných zo spáchania vopred plánovaného teroristického činu a tiež z nácviku teroristických aktivít.



Nurejev podľa ruských médií pôsobí v hasičskej a záchrannej službe ruského ministerstva pre mimoriadne situácie a Nasrijev je vodičom ruskej Národnej gardy (Rosgvardia).



Ľudskoprávna organizácia Zóna solidarity, tvrdí, že ide o dosiaľ najprísnejší rozsudok za tzv. protivojnové podpaľačstvo. Dôvodom vysokého trestu podľa nej môže byť skutočnosť, že obaja odsúdení pracovali pre štátne inštitúcie.



Zároveň je to však len jeden z mnohých incidentov, ktorými sa Rusi pokúšali zastaviť mobilizáciu.