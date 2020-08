Dvoch žoldnierov z USA odsúdili za pokus o Madurov únos na 20 rokov

Caracas 8. augusta (TASR) - Venezuelský súd usvedčil dvoch žoldnierov zo Spojených štátov z neúspešného pokusu o únos venezuelského prezidenta Nicolása Madura a odsúdil ich na 20 rokov väzenia. Vo svojom tvíte o tom v piatok informoval venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab.



Odsúdení Luke Denman a Airan Berry sa pred súdom priznali k sprisahaniu, nelegálneho ozbrojovaniu, obchodovaniu s ľuďmi a terorizmu, napísal Saab podľa agentúry DPA.



Dodal, že každý z nich bol odsúdený na 20 rokov väzenia. V kauze nie sú jedinými obvinenými.



Právnik Alonso Medina Roa, ktorý sa špecializuje na ľudské práva, upozornil, že v prípadoch Luka Denmana a Airana Berryho nebolo rešpektované ich právo na obhajobu, keďže k nim nemali prístup ich advokáti.



Agentúra DPA pripomenula, že v máji tohto roku vstúpilo na územie Venezuely z Kolumbie niekoľko ozbrojených skupín, ktoré údajne plánovali obsadiť letisko v Caracase a použiť ho pri preprave Madura do USA, kde je na jeho hlavu vypísaná odmena.



Pri pokuse o inváziu došlo k prestrelke s venezuelskými vojakmi, pričom bolo zabitých najmenej osem amerických žoldnierov a mnoho ďalších bolo zadržaných, dodala agentúra DPA.



Denman počas výsluchu uviedol, že pracuje pre Jordana Goudreaua, bývalého dôstojníka špeciálnych jednotiek USA a zakladateľa súkromnej bezpečnostnej spoločnosti Silvercorp USA so sídlom na Floride. Goudreau sa neskôr k zodpovednosti za akciu prihlásil. Venezuela žiada od USA - zatiaľ neúspešne - jeho vydanie.



Maduro krátko po operácii obvinil prezidenta USA Donalda Trumpa a ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, že sú zapletení do zmareného pokusu o jeho zosadenie. Maduro tiež deklaroval, že túto operáciu financovala venezuelská opozícia.



Americkí predstavitelia Madurovo tvrdenie odmietli a zdôraznili, že americká vláda nemá s inváziou nič spoločné a o ničom nevedela.



Spojené štáty Madura ako prezidenta Venezuely neuznávajú; za hlavu tohto štátu považujú vodcu opozície Juana Guaidóa. Toho ako prezidenta uznalo zhruba 60 krajín sveta vrátane viacerých členských štátov EÚ (i SR).