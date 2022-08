Dvojčatá zrastené lebkou úspešne oddelili pomocou virtuálnej reality

Rio de Janeiro 2. augusta (TASR) - Takmer štvorročné brazílske siamské dvojčatá zrastené v oblasti lebky sa lekárom podarilo úspešne oddeliť pomocou virtuálnej reality. Operáciu označili lekári v pondelok za najkomplexnejší zákrok svojho druhu, informovala agentúra AFP.



Dvojčatá Artur a Bernardo Limovci sa narodili v roku 2018 v brazílskom štáte Roraima na severe krajiny s extrémne zriedkavým javom - zrastením v oblasti lebky, pričom spolu zdieľali aj mozgové tkanivo.



Maratónska operácia, počas ktorej sa deti podarilo úspešne oddeliť, trvala 27 hodín. Bratia, ktorí väčšinu svojho doterajšieho života strávili v nemocnici v Riu de Janeiro, sa tak na seba mohli prvýkrát pozrieť tvárou v tvár, píše AFP.



Procedúru pomohla uskutočniť zdravotnícka charitatívna organizácia Gemini Untwined so sídlom v Londýne. Podľa nej išlo o "doposiaľ najväčšiu výzvu a najkomplexnejšiu separáciu", keďže chlapci zdieľali niekoľko životne dôležitých žíl.



"Dvojčatá mali najzávažnejšiu a najťažšiu verziu stavu s najvyšším rizikom úmrtia u oboch," povedal neurochirurg Gabriel Mufarrej zo špecializovanej kliniky v Riu, kde sa zákrok uskutočnil.



"S výsledkom sme veľmi spokojní, pretože nikto iný tejto operácii spočiatku neveril, ale my sme vždy verili, že šanca existuje," uviedol vo vyhlásení.



Členovia lekárskeho tímu, ktorého súčasťou bolo takmer 100 zamestnancov, sa 7. a 9. júna pomocou virtuálnej reality pripravovali na záverečné fázy operácie, uviedla organizácia Gemini Untwined.



Pomocou skenov mozgu na vytvorenie digitálnej mapy spoločnej lebky chlapcov chirurgovia nacvičovali tento postup v transatlantickej skúšobnej operácii virtuálnej reality, píše AFP.



Operáciu sa podarilo úspešne vykonať Mufarrejovi pod vedením britského neurochirurga Noora ul Owase Jeelaniho. "Je to jednoducho úžasné, je naozaj skvelé vidieť anatómiu a urobiť operáciu predtým, než vystavíte deti akémukoľvek riziku," povedal Jeelani pre britskú tlačovú agentúru PA.



Na obrázkoch a videách, ktoré zverejnil zdravotnícky personál, bolo vidieť, ako chlapci po operácii ležali vedľa seba na nemocničnom lôžku a malý Arthur sa natiahol, aby sa dotkol bratovej ruky. Matka chlapcov Adriely Limová v slzách opisovala úľavu, ktorú rodina po úspešnej operácii cíti. "Žijeme v nemocnici už takmer štyri roky," uviedla.