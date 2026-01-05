< sekcia Zahraničie
Dvojgólový Chromiak druhou hviezdou zápasu, s dvoma gólmi aj Jedlička
Premiérovo a hneď dvoma presnými zásahmi sa na streleckú listinu v prebiehajúcom ročníku zapísal aj Maroš Jedlička v drese Colorada, ktoré však podľahlo Hendersonu 3:4.
Autor TASR,aktualizované
New York 5. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak sa v nočnom stretnutí zámorskej AHL dvoma gólmi podieľal na triumfe Ontaria nad Iowou 3:0. Po jeho spoluhráčovi a brankárovi Erikovi Portillovi ho vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. Pre 23-ročného Chromiaka to bol tretí viacgólový duel v sezóne, v ktorej dosiaľ nazbieral 23 kanadských bodov (13+10).
„Vždy je potrebné urobiť tak, ako to cítite a v správnej chvíli. Som rád, že mi to takto vyšlo. Pracoval som na zrýchlení, je to jedna z mojich najsilnejších stránok a snažím sa ju čo najčastejšie využívať. V posledných dueloch som sa na to zameriaval. Teší ma, že to zafungovalo. Naša presilovková formácia je skvelá, vytvárame si množstvo dobrých šancí. Druhý gól bol o šťastí, ale som rád, že to padlo,“ uviedol Chromiak v pozápasovom rozhovore pre novinárov.
Premiérovo a hneď dvoma presnými zásahmi sa na streleckú listinu v prebiehajúcom ročníku zapísal aj Maroš Jedlička v drese Colorada, ktoré však podľahlo Hendersonu 3:4. Dvadsaťtriročný útočník má v 21 stretnutiach bilanciu 2+4. Z triumfu v drese súpera sa tešil obranca Jozef Viliam Kmec. Rockford s Martinom Mišiakom prehral s Hershey 2:5 a Juraj Pekarčík bol pri prehre Springfieldu s Providence 1:3.
