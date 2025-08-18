< sekcia Zahraničie
Dvojica europoslancov navrhla udeliť cenu srbským študentom
Dvojica europoslancov zároveň odsúdila „brutálne násilie a neprimerané použitie sily režimom prezidenta Aleksandara Vučiča voči pokojne protestujúcim“ v Srbsku.
Autor TASR
Brusel 18. augusta (TASR) - Slovinská europoslankyňa Irena Jovevová a jej rakúsky kolega Helmut Brandstätter nominovali na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia protestujúcich srbských študentov. Europoslanci zároveň vyzvali svojich kolegov v Európskom parlamente, aby sa k ich iniciatíve pridali, informovala tlačová agentúra STA.
Jovevová a Brandstätter z frakcie Obnovme Európu sú presvedčení, že udelenie tejto ceny srbským študentom bude nielen ocenením kľúčovej úlohy, ktorú zohrávajú pri formovaní európskej budúcnosti Srbska, ale aspoň čiastočne prispeje k obnoveniu dôvery srbského verejného sektora v EÚ.
Dvojica europoslancov zároveň odsúdila „brutálne násilie a neprimerané použitie sily režimom prezidenta Aleksandara Vučiča voči pokojne protestujúcim“ v Srbsku. Podľa ich názoru takéto kroky oslabujú právny štát a základné demokratické princípy a vzďaľujú Srbsko od integrácie do EÚ.
„Srbskí študenti, ktorí vedú súčasné protesty, stelesňujú ducha Sacharovovej ceny. Neváhajú požadovať slobodné a demokratické Srbsko, v súlade so základnými hodnotami EÚ – ľudskou dôstojnosťou, slobodou, demokraciou, rovnosťou a právnym štátom,“ uviedli europoslanci.
Zároveň vyzvali Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby využili všetky dostupné právne prostriedky na vyvíjanie tlaku na srbské úrady, aby rešpektovali zásady právneho štátu.
Masové protivládne protesty vedené študentmi vypukli v novembri 2024 po zrútení nového prístreška na železničnej stanici v Novom Sade. O život pri tom prišlo 16 ľudí. Protestujúci požadujú politickú a trestnoprávnu zodpovednosť za túto tragédiu. Domáhajú sa aj predčasných parlamentných volieb, pretože vláda a príslušné úrady nesplnili všetky ich požiadavky.
Srbské vedenie tieto protesty označilo za „farebnú revolúciu“ a pokus o destabilizáciu krajiny zo strany opozície a jej údajných podporovateľov zo zahraničia.
Sacharovova cena sa udeľuje od roku 1988 jednotlivcom alebo organizáciám za ich aktivity v oblasti ľudských práv.
