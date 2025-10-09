Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. október 2025Meniny má Dionýz
< sekcia Zahraničie

Dvojica ide za neúspešný atentát na argentínsku exprezidentku za mreže

.
Fernando Sabag Montiel (vľavo) sa zúčastňuje na vynesení rozsudku nad osobami obžalovanými z údajnej zodpovednosti za pokus o atentát na bývalú prezidentku v Buenos Aires v Argentíne, streda 8. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Tridsaťosemročný Fernando Sabag Montiel sa dostal až ku Kirchnerovej, vtedajšej viceprezidentke priložil k tvári zbraň a dvakrát stlačil spúšť.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Buenos Aires 8. októbra (TASR) - Argentínsky súd v stredu poslal do väzenia na desať rokov muža, ktorý sa pokúsil o atentát na bývalú prezidentku Cristinu Kirchnerovú. Na osem rokov odsúdil aj jeho bývalú priateľku za spolupáchateľstvo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

K pokusu o vraždu došlo 1. septembra 2022, keď Kirchnerová išla pozdraviť svojich prívržencov, ktorí sa zhromaždili pred jej domom na znak podpory počas procesu pre podozrenia z korupcie.

Tridsaťosemročný Fernando Sabag Montiel sa dostal až ku Kirchnerovej, vtedajšej viceprezidentke priložil k tvári zbraň a dvakrát stlačil spúšť. Zbraň však zlyhala a atentátnika sa pri pokuse o útek podarilo zadržať. Jeho vtedajšiu priateľku, 26-ročnú Brendu Uliarteovú, uznali za vinnú z podnecovania k útoku prostredníctvom SMS správ.

Sabag Montiel počas procesu obhajoval svoje konanie ako „akt spravodlivosti“ a tvrdil, že Kirchnerová „korumpuje, kradne a škodí spoločnosti“. Po pripočítaní nového trestu k tým predchádzajúcim si Sabag Montiel odpyká vo väzení celkovo 14 rokov.

V prípade bol zo spolupáchateľstva obvinený aj priateľ dvojice Nicolás Gabriel Carrizo. Prokuratúra však obvinenia stiahla po tom, ako dospela k záveru, že o sprisahaní nevedel.

Kirchnerová si v domácom väzení odpykáva šesťročný trest odňatia slobody za korupciu a v Argentíne je obľúbená a zároveň aj kontroverzná. Predstaviteľka ľavicových perónistov bola prezidentkou v rokoch 2007 - 2015. Za človeka, ktorý v skutočnosti v Argentíne vládne ju považovali aj v čase, keď bol hlavou štátu Alberto Fernández, predchodca súčasného prezidenta Javiera Mileia.
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA: Medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom zomrelo šesť ľudí

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Slovenčina: Je správne pretek alebo preteky?