Dvojica libanonských poslancov stále štrajkuje za zvolenie prezidenta

Bejrút 27. januára (TASR) - Štrajk dvojice poslancov libanonského parlamentu, ktorým sa domáhajú zvolenia prezidenta krajiny, vstúpil do druhého týždňa. Obaja deklarovali, že sú odhodlaní vo svojej akcii pokračovať, kým nebude zvolená nová hlava štátu. Libanon je bez prezidenta od októbra, keď sa skončilo funkčné obdobie Míšálovi Awnovi.



Nezávislí poslanci Nadžát Salíbová a Milhim Chaláf začali svoj sit-in protest 19. januára, keď po 11. a opäť neúspešnom pokuse o zvolenie prezidenta zostali v zasadacej sále.



Hoci títo poslanci dúfajú, že ich protest preruší mesiace trvajúcu politickú paralýzu v Libanone, dlhoročný predseda parlamentu Nabíh Barrí od začiatku ich štrajku nové zasadnutie parlamentu nezvolal.



Zdroj blízky Barrímu pre agentúru AFP uviedol, že parlament sa zatiaľ nezišiel, pretože sa nezdá pravdepodobné, že by došlo k prelomeniu patovej situácie.



Salíbová v piatok v rozhovore pre agentúru AFP, poskytnutom priamo z parlamentu, vyhlásila: "Štát sa úplne zrútil... neexistuje vláda, finančný systém a súdnictvo je vo vojne samo so sebou." Spolu s kolegom tak dúfajú, že ich okupačný štrajk posilní postavenie parlamentu.



Jej vyjadrenia prišli niekoľko dní po tom, čo sa spolitizovaný justičný systém Libanonu dostal do vnútorného konfliktu v súvislosti s obnovením vyšetrovania príčin ničivého výbuchu v bejrútskom prístave z augusta roku 2020. Toto vyšetrovanie bolo 13 mesiacov zastavené pre sťažnosti podozrivých i iné politické tlaky.



Táto kauza je ďalšou ranou pre Libanon, kde bezprecedentná hospodárska kríza uvrhla veľkú časť obyvateľov do chudoby. Aj Svetová banka označuje krízu v Libanone za jednu z najhorších v novodobých dejinách.