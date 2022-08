Dvaja ľudia sa priznali ku krádeži a predaju denníka Bidenovej dcéry

Washington 26. augusta (TASR) - Dvaja ľudia sa priznali ku krádeži a predaju súkromného denníka dcéry amerického prezidenta Joea Bidena za 40.000 dolárov. Ashley Bidenovú okradli v roku 2020, keď jej otec súperil o prezidentský úrad s Donaldom Trumpom. V piatok to uviedla tlačová agentúra AFP.



Ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že k činu sa priznali Aimee Harrisová a Robert Kurlander a ich obeťou je dcéra "Kandidáta 1". Tým sa vo všeobecnosti rozumie Biden. Dvojica sa najprv denník snažila predať Trumpovmu volebnému tímu. Keď ich odmietol, ponúkli ho konzervatívnej aktivistickej skupine. Trump je v spisoch označený ako "Kandidát 2".



Konzervatívna skupina Project Veritas ponúkla každému z dvojice po 20.000 dolárov. Údajne ich posmeľovala, aby sa vrátili a ukradli aj ďalšie veci v dome priateľa Ashley Bidenovej na Floride, informovalo ministerstvo spravodlivosti.



Project Veritas je známa snahou preniknúť do progresívnych skupín a úskokmi ich nalákať na činy, ktoré sa dajú využiť na politické znemožnenie, píše AFP. Denník zverejnila konzervatívna webová stránka National File, čo spustilo vyšetrovanie Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).



Zlodeji sa priznali v rámci dohody, ktorá pre nich znamená prepadnutie peňazí získaných za predaj denníka a vyžaduje si spoluprácu na prebiehajúcom vyšetrovaní. Hrozí im trest päť rokov väzenia.



FBI tiež skúma prípad laptopu Bidenovho syna Huntera. Jeho dáta sa z opravovne počítačov dostali ku konzervatívnym skupinám a do médií. Denník New York Post krátko pred prezidentskými voľbami v novembri 2020 zverejnil e-maily, ktoré naznačujú zapletenie Huntera Bidena a jeho otca do pochybných obchodov na Ukrajine.



Dáta z laptopu sú stále využívané pri pokusoch politicky uškodiť prezidentovi a údajne ich preveruje FBI pri vyšetrovaní finančných transakcií Huntera Bidena, uvádza AFP.