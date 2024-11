Dvojica senátorov žiada prešetrenie údajných kontaktov Muska s Putinom

Washington 15. novembra (TASR) - Dvaja americkí senátori z Demokratickej strany vyzvali ministerstvá obrany a spravodlivosti, aby preverili údajné kontakty miliardára Elona Muska s predstaviteľmi Ruska vrátane prezidenta Vladimira Putina. Vyplýva to zo spoločného listu, na ktorý sa v piatok odvolala agentúra Reuters.



Muska novozvolený prezident USA Donald Trump vymenoval do vedenia plánovanej komisie s názvom Odbor pre efektivitu vlády. Podnikateľova firma SpaceX má pritom zmluvy s Pentagónom a tajnými službami v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.



Členka senátneho výboru pre zahraničné veci Jeanne Shaheenová a predseda senátneho výboru pre ozbrojené služby Jack Reed teraz apelujú na šéfa rezortu spravodlivosti Merricka Garlanda a generálneho inšpektora Pentagónu, aby zapojenie Muska v týchto programoch prehodnotili, čo by mohlo viesť k zrušeniu určitých zmlúv so SpaceX.



Už v októbri sa totiž objavili informácie o tom, že Musk komunikuje s ruskými predstaviteľmi. Denník The Wall Street Journal (WSJ) napísal, že Musk je od roku 2022 v pravidelnom kontakte s Putinom. V údajných rozhovoroch pokračovali aj v tomto roku, keď miliardár začal viac kritizovať americkú vojenskú podporu Ukrajine a aktívne sa zapájal do Trumpovej predvolebnej kampane.



"Tieto vzťahy medzi známym nepriateľom USA a Muskom, ktorý profituje zo zmlúv s americkou vládou v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, vyvolávajú vážne otázky týkajúce sa jeho spoľahlivosti ako dodávateľa služieb vláde a držiteľa bezpečnostnej previerky," píše sa v liste dvojice senátorov.



Od zverejnenia článku verejne vyzvalo na preskúmanie údajných kontaktov Muska s ruskými predstaviteľmi niekoľko demokratických kongresmanov.



Reuters ale upozorňuje, že výzva Shaheenovej a Reeda začať federálne vyšetrovanie nemá veľkú šancu na úspech vzhľadom na to, že Trump sa momentálne pripravuje na návrat do Bieleho domu. K zvoleniu mu pomohol aj Musk, ktorý na jeho predvolebnú kampaň minul viac ako 119 miliónov dolárov.