Dvojici zadržaných homosexuálov v Čečensku hrozí 15 rokov väzenia

Moskva 24. februára (TASR) - Dvojicu homosexuálov, ktorí boli tento mesiac násilne vrátení z Ruska do Čečenska, obvinili z trestných činov spojených s terorizmom a hrozí im až 15 rokov väzenia.



Podľa agentúry AFP to v stredu uviedla mimovládna organizácia Ruská LGBT sieť, ktorá dodala, že muži boli obvinení bez dôkazov.



Mladí muži sú momentálne vo vyšetrovacej väzbe v čečenskej metropole Groznyj. V rozhovore so svojím právnikom uviedli, že vyšetrovatelia ich donútili podpísať výpovede vo svoj neprospech, informovala mimovládna organizácia Ruská LGBT sieť.



Na prípad dvojice čečenských homosexuálov upozornili aktivisti bojujúci za práva komunity LGBT+ už začiatkom februára. Vyslovili obavy, že v Čečensku, známom perzekúciou gayov, hrozí obom mužom "smrteľné nebezpečenstvo".



Salech Magamadov a Ismail Isajev vlani v lete za pomoci spomínanej mimovládnej organizácie ušli z Čečenska, kde boli údajne vystavení mučeniu a perzekúciám zo strany bezpečnostných zložiek.



Mladíci boli vtedy zadržaní za moderovanie opozičného kanálu na sieti Telegram, ale "spočiatku sa im vytýkala ich sexuálna orientácia," uviedol hovorca siete Tim Bescvet.



Obaja mladíci neskôr nahrali na video ospravedlnenie, v ktorom "ľutovali", že "neboli mužmi".



Následne im LGBT sieť pomohla z Čečenska utiecť a usadiť sa v Nižnom Novgorode, kde však boli začiatkom februára z neznámeho dôvodu zadržaní a prevezení naspäť do Čečenska.



Európsky súd pre ľudské práva začiatkom februára nariadil Rusku, aby podniklo kroky v kauze Isajeva a Magamadova. Požadoval tiež, aby oboch mladíkov vyšetrili nezávislí lekári a aby im úrady umožnili schôdzky s právnikom a príbuznými.



Čečenská republika je pod paľbou kritiky za údajné prenasledovanie homosexuálov už od roku 2017, keď ruský portál Novaja gazeta zverejnil materiály na túto tému.



Uvádzalo sa v nich, že v Čečensku bolo v tejto spojitosti zadržaných a mučených viac ako sto ľudí a najmenej traja boli zabití.



Čečenské úrady odmietli tieto správy ako "vymyslené". Autoritársky vodca tejto kaukazskej republiky Ramzan Kadyrov zvykne tvrdiť, že populácia v Čečensku je výlučne heterosexuálna, takže "niet ani koho prenasledovať".