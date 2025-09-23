< sekcia Zahraničie
Dvojici zo Singapuru hrozí pre lietanie s dronom deportácia
Singapurčania vo veku 50 a 60 rokov sú podľa polície turisti na návšteve Nórska.
Autor TASR
Oslo 23. septembra (TASR) - Nórsko môže deportovať dvojicu singapurských občanov podozrivých z nelegálneho lietania s dronom nad Oslom. V utorok to oznámili úrady severskej krajiny, informuje TASR podľa agentúry AFP.
V reakcii na nárast incidentov súvisiacich s dronmi viaceré európske krajiny zvýšili ostražitosť. Dvojicu zo Singapuru zatkli v pondelok večer po tom, čo sa ich dron objavil nad pevnosťou a operou v Osle a porušili zákaz lietania nad centrom hlavného mesta. K incidentu došlo len niekoľko hodín predtým, ako boli letiská v Osle a Kodani na niekoľko hodín zatvorené v dôsledku pozorovaní dronov.
Singapurčania vo veku 50 a 60 rokov sú podľa polície turisti na návšteve Nórska. „Keďže obe zadržané osoby sú cudzinci, bude relevantné začať konanie o deportácii alebo vyhostení,“ uviedol nórsky prokurátor Andre Kvistad Alme v e-maile pre AFP.
„Prípad je v počiatočnom štádiu, ale v tomto bode nemáme dôvod domnievať sa, že tento incident súvisí s dronmi na letiskách v Osle alebo Kodani,“ povedal Alme.
„Táto záležitosť však bude predmetom ďalšieho vyšetrovania vrátane výsluchov a technických kontrol dronu,“ dodal. Niektoré európske štáty, ktoré zaznamenali zvýšenú aktivitu dronov, obvinili Rusko z hybridných operácií proti krajinám podporujúcim Ukrajinu.
