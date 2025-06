Dvojicu zadržanú pre krádež Macronovej voskovej figuríny obvinili

Paríž 5. júna (TASR) - Dvoch aktivistov ochranárskej organizácie Greenpeace, ktorí boli v pondelok pri krádeži voskovej figuríny francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona z parížskeho Grévinovho múzea, vo štvrtok obvinili zo „skupinovej krádeže vystaveného kultúrneho majetku“. Za tento trestný čin hrozí obvineným, mužovi a žene, trest odňatia slobody až na desať rokov a pokuta 150.000 eur. Na svojom webe o tom vo štvrtok informoval denník Libération a spravodajská stanica France24, píše TASR.



Sochu, ktorej hodnota sa odhaduje na 40.000 eur, vrátili polícii v utorok večer. Dvojicu aktivistov zadržali už v pondelok, uviedla ich právnička Marie Doseová.



Riaditeľ francúzskej pobočky Greenpeace Jean-François Julliard spresnil, že zadržaný pár len šoféroval nákladné auto použité počas protestu pred ruským veľvyslanectvom, neboli to osoby, ktoré si figurínu s Macronovou podobou „požičali“ z múzea.



Doseová po vznesení obvinenia uviedla, že nerozumie rozhodnutiu začať súdne vyšetrovanie. Argumentovala, že aj samotné Grévinovo múzeum voskových figurín uviedlo, že nedošlo k žiadnej materiálnej ujme. Dodala, že „všetky trestné činy“ zanikli okamihom, keď bola figurína vrátená múzeu.



Podľa advokátky je rozhodnutie súdu dôkazom, že justičný systém vo Francúzsku sa čoraz viac stáva nástrojom na odrádzanie aktivistov od uplatňovania svojho práva na slobodu prejavu a názoru.



Múzeum síce v pondelok podalo trestné oznámenie, no následne na celú udalosť reagovalo s nadhľadom, keď na sociálnych sieťach zverejnilo status, že jeho exponáty je najlepšie obdivovať v muzeálnych expozíciách.



Skupina aktivistov Greenpeace ukradnutú figurínu umiestnila pred vchod do ruského veľvyslanectva ako výzvu pre Francúzsko na zastavenie dovozu zemného plynu a hnojív z Ruska.



Julliard vtedy ozrejmil, že „Emmanuel Macron stelesňuje dvojaký diskurz – podporuje Ukrajinu, no podporuje (aj) francúzske spoločnosti v obchodovaní s Ruskom“.



Greenpeace sa podľa Julliarda zameral na Macrona preto, že nesie osobitnú zodpovednosť. Dodal tiež, že francúzsky prezident „by mal byť prvým“ spomedzi európskych lídrov, ktorý ukončí obchodné zmluvy s Ruskom.



Francúzsko patrí k najväčším podporovateľom Kyjeva od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Macron sa ujal aj vedenia európskej iniciatívy v snahe podporiť obranu Kyjeva v reakcii na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o vedení priamych rokovaní USA s Ruskom, píše agentúra AFP.