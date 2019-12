Dvojicu saudskoarabských homosexuálnych novinárov prepustili

Sydney 17. decembra (TASR) - Dvoch homosexuálnych saudskoarabských novinárov, ktorých zadržali v Austrálii, keď požiadali o azyl a trvalý pobyt, prepustili na slobodu. Úrady už spracovávajú ich žiadosť o azyl. Tlačovú agentúru AFP o tom v utorok informovala právnička novinárov Alison Battissonová.



Obaja muži, identifikovaní iba krstnými menami Sultan a Nassar, pricestovali do Austrálie v októbri na turistické víza. Úrady ich umiestnili do zadržiavacieho centra pre prisťahovalcov, keď sa ukázalo, že sa v Austrálii chcú usadiť natrvalo.



Nassara prepustili v piatok 13. decembra a Sultana po byrokratických prieťahoch v utorok, uviedla Battissonová.



Jeden z mužov pracoval v saudskoarabskom kráľovstve na ministerstve pre médiá a tiež pre zahraničné spravodajské médiá. Zamestnávateľ druhého novinára nebol uvedený.



Dvojica sa rozhodla ujsť zo Saudskej Arábie, keď si ich úrady predvolali na vypočúvanie a bolo jasné, že o ich vzťahu vedia.



Homosexuálny pohlavný styk je v Saudskej Arábii protizákonný a trestá sa smrťou.



Novinári po prílete do Austrálie prešli cez pasovú kontrolu, ale na colnej kontrole ich po vypočúvaní zadržali.



Obom mužom teraz udelili dočasné víza, pričom ich prípady prechádzajú riadnym azylovým procesom.