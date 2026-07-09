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Dvojnásobný držiteľ Oscara Tom Hanks má 70 rokov
Tom Hanks nie je len výnimočný herec, ale aj úspešný producent, režisér a scenárista.
Autor TASR
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Concord/Bratislava 9. júla (TASR) – Máloktorý herec si dokázal získať srdcia divákov po celom svete tak ako on. Svojím nenapodobiteľným šarmom, autentickosťou a vzácnou schopnosťou stelesniť „obyčajného človeka“ sa stal jednou z najobľúbenejších hollywoodskych postáv. Dvojnásobný držiteľ Oscara za najlepšieho herca v hlavnej úlohe Tom Hanks oslávi 9. júla svoje 70. narodeniny.
Thomas Jeffrey Hanks sa narodil 9. júla 1956 v kalifornskom Concorde ako tretie zo štyroch detí. Jeho otec bol kočovný kuchár a matka pracovala v nemocnici. Keď mal Tom päť rokov, rodičia sa rozviedli.
Spolu so súrodencami Larrym a Sandrou zostal s otcom, kým najmladší brat Jim žil s matkou. Detstvo poznačené častým sťahovaním a rodinnou nestabilitou ho urobilo plachým a uzavretým. Práve divadlo sa preňho stalo útočiskom a spôsobom, ako prekonať svoju introverziu.
Strednú školu absolvoval v Oaklande. Krátko navštevoval Chabot College v Haywarde, odkiaľ prestúpil na divadelný program Kalifornskej štátnej univerzity v Sacramente. V roku 1980 univerzitu opustil a presťahoval sa do New Yorku, kde získal rolu Kipa Wilsona v sitkome Bosom Buddies (1980–1982). Hoci seriál nemal dlhú existenciu, poskytol Hanksovi neoceniteľné skúsenosti a otvoril mu dvere do Hollywoodu.
Skutočný prelom v Hanksovej kariére nastal v roku 1984, keď si zahral po boku Daryl Hannahovej vo filme Žblnk. Romantická komédia o mužovi, ktorý sa zamiluje do morskej panny, sa stala kasovým trhákom a katapultovala Hanksa medzi hollywoodske hviezdy. S režisérom Ronom Howardom neskôr spolupracoval aj na ďalších úspešných snímkach ako Apollo 13 (1995), Da Vinciho kód (2006) či Anjeli a démoni (2009).
V roku 1988 získal svoju prvú nomináciu na Oscara za hlavnú úlohu v komédii Veľký (Big), kde stvárnil dvanásťročného chlapca uväzneného v tele dospelého muža. Táto rola mu priniesla veľký ohlas a potvrdila jeho výnimočný talent. Pozíciu jedného z najobľúbenejších hercov svojej generácie si upevnil najmä romantickými komédiami, predovšetkým Bezsennými nocami v Seattli (1993) po boku Meg Ryan.
Deväťdesiate roky boli pre Toma Hanksa skutočnou zlatou érou. V roku 1994 získal svojho prvého Oscara za najlepšieho herca za dojímavé stvárnenie právnika s AIDS vo filme Philadelphia, ktorý rok predtým režíroval oscarový Jonathan Demme. Hneď nasledujúci rok si odniesol druhú zlatú sošku za fenomenálny výkon vo filme Forrest Gump, kde dokonale stvárnil prostého a nesmierne dobrosrdečného muža zo zníženým IQ, ktorý prechádza kľúčovými okamihmi americkej histórie 20. storočia bez toho, aby si plne uvedomoval ich význam.
Stal sa iba druhým hercom v histórii (po Spencerovi Tracym), ktorému sa podarilo získať Oscara za hlavnú rolu dva roky po sebe. Snímka Roberta Zemeckisa dominovala v 6 kategóriách na čele s tými hlavnými a jej fenomén obmedzil triumf výnimočného kúsku Pulp Fiction na jedinu cenu zo siedmich nominácií - za pôvodný scenár, pričom Forrest Gump ju získal za adaptovaný...
Hanksova filmografia z tohto obdobia zahŕňa aj ďalšie nezabudnuteľné snímky ako Apollo 13, Zachráňte vojaka Ryana (1998), za ktorý získal ďalšiu nomináciu na Oscara, Zelená míľa (1999) či Stroskotanec (2000).
Postmileniálne roky priniesli ďalšie úspešné filmy. Medzi nimi vynikajú Chyť ma, ak to dokážeš (2002), Terminál (2004), trilógia podľa Dana Browna – Da Vinciho kód, Anjeli a démoni a Inferno (2016), ale aj Kapitán Phillips (2013), Most špiónov (2015) či Muž menom Otto (2022). Nezameniteľný je aj Hanksov hlas, ktorý prepožičal postave Woodyho v animovanej sérii Toy Story. Najnovší, už piaty diel mal premiéru v júni tohto roku.
Tom Hanks nie je len výnimočný herec, ale aj úspešný producent, režisér a scenárista. V roku 1996 debutoval v réžii filmom To je náš hit!, ku ktorému napísal aj scenár. Spolu s dlhoročným priateľom Garym Goetzmanom založil produkčnú spoločnosť Playtone, ktorá stojí za mnohými významnými projektmi. Medzi ich najväčšie producentské úspechy patria muzikál Mamma Mia! (2008) a predovšetkým romantická komédia Moja tučná grécka svadba (2002), ktorá sa stala najúspešnejšou nezávislou romantickou komédiou všetkých čias,
Playtone sa výrazne presadila aj v televízii. Spolupracovala na oceňovaných HBO miniseriáloch ako Zo Zeme na Mesiac (1998), Bratstvo neohrozených (2001) a Pacifik (2010). V mnohých z nich Hanks pôsobil okrem produkcie aj ako režisér, scenárista či herec.
Tom Hanks má z prvého manželstva so Samanthou Lewesovou syna Colina a dcéru Elizabeth. Od roku 1988 je ženatý s herečkou Ritou Wilsonovou, s ktorou má dvoch synov – Cheta a Trumana. V roku 2013 Hanks oznámil, že mu bola diagnostikovaná cukrovka 2. typu, čo pripísal svojej celoživotnej tendencii priberať a chudnúť v záujme filmových úloh. Otvorene hovoril aj o ťažkom boji svojho syna Cheta so závislosťami a o podpore, ktorú mu poskytoval.
Je známy svojou dlhodobou angažovanosťou v charitatívnych projektoch, najmä podporou amerických veteránov. Herec je z otcovej strany vzdialený príbuzný prezidenta Abrahama Lincolna a zároveň americkej televíznej osobnosti Freda Rogersa, ktorého sám stvárnil vo filme Výnimočný priateľ (2019).
V roku 2014 získal prestížne ocenenie Kennedy Center Honor a v roku 2016 mu prezident Barack Obama udelil Prezidentskú medailu slobody – najvyššie civilné vyznamenanie v USA.
Thomas Jeffrey Hanks sa narodil 9. júla 1956 v kalifornskom Concorde ako tretie zo štyroch detí. Jeho otec bol kočovný kuchár a matka pracovala v nemocnici. Keď mal Tom päť rokov, rodičia sa rozviedli.
Spolu so súrodencami Larrym a Sandrou zostal s otcom, kým najmladší brat Jim žil s matkou. Detstvo poznačené častým sťahovaním a rodinnou nestabilitou ho urobilo plachým a uzavretým. Práve divadlo sa preňho stalo útočiskom a spôsobom, ako prekonať svoju introverziu.
Strednú školu absolvoval v Oaklande. Krátko navštevoval Chabot College v Haywarde, odkiaľ prestúpil na divadelný program Kalifornskej štátnej univerzity v Sacramente. V roku 1980 univerzitu opustil a presťahoval sa do New Yorku, kde získal rolu Kipa Wilsona v sitkome Bosom Buddies (1980–1982). Hoci seriál nemal dlhú existenciu, poskytol Hanksovi neoceniteľné skúsenosti a otvoril mu dvere do Hollywoodu.
Skutočný prelom v Hanksovej kariére nastal v roku 1984, keď si zahral po boku Daryl Hannahovej vo filme Žblnk. Romantická komédia o mužovi, ktorý sa zamiluje do morskej panny, sa stala kasovým trhákom a katapultovala Hanksa medzi hollywoodske hviezdy. S režisérom Ronom Howardom neskôr spolupracoval aj na ďalších úspešných snímkach ako Apollo 13 (1995), Da Vinciho kód (2006) či Anjeli a démoni (2009).
V roku 1988 získal svoju prvú nomináciu na Oscara za hlavnú úlohu v komédii Veľký (Big), kde stvárnil dvanásťročného chlapca uväzneného v tele dospelého muža. Táto rola mu priniesla veľký ohlas a potvrdila jeho výnimočný talent. Pozíciu jedného z najobľúbenejších hercov svojej generácie si upevnil najmä romantickými komédiami, predovšetkým Bezsennými nocami v Seattli (1993) po boku Meg Ryan.
Deväťdesiate roky boli pre Toma Hanksa skutočnou zlatou érou. V roku 1994 získal svojho prvého Oscara za najlepšieho herca za dojímavé stvárnenie právnika s AIDS vo filme Philadelphia, ktorý rok predtým režíroval oscarový Jonathan Demme. Hneď nasledujúci rok si odniesol druhú zlatú sošku za fenomenálny výkon vo filme Forrest Gump, kde dokonale stvárnil prostého a nesmierne dobrosrdečného muža zo zníženým IQ, ktorý prechádza kľúčovými okamihmi americkej histórie 20. storočia bez toho, aby si plne uvedomoval ich význam.
Stal sa iba druhým hercom v histórii (po Spencerovi Tracym), ktorému sa podarilo získať Oscara za hlavnú rolu dva roky po sebe. Snímka Roberta Zemeckisa dominovala v 6 kategóriách na čele s tými hlavnými a jej fenomén obmedzil triumf výnimočného kúsku Pulp Fiction na jedinu cenu zo siedmich nominácií - za pôvodný scenár, pričom Forrest Gump ju získal za adaptovaný...
Hanksova filmografia z tohto obdobia zahŕňa aj ďalšie nezabudnuteľné snímky ako Apollo 13, Zachráňte vojaka Ryana (1998), za ktorý získal ďalšiu nomináciu na Oscara, Zelená míľa (1999) či Stroskotanec (2000).
Postmileniálne roky priniesli ďalšie úspešné filmy. Medzi nimi vynikajú Chyť ma, ak to dokážeš (2002), Terminál (2004), trilógia podľa Dana Browna – Da Vinciho kód, Anjeli a démoni a Inferno (2016), ale aj Kapitán Phillips (2013), Most špiónov (2015) či Muž menom Otto (2022). Nezameniteľný je aj Hanksov hlas, ktorý prepožičal postave Woodyho v animovanej sérii Toy Story. Najnovší, už piaty diel mal premiéru v júni tohto roku.
Tom Hanks nie je len výnimočný herec, ale aj úspešný producent, režisér a scenárista. V roku 1996 debutoval v réžii filmom To je náš hit!, ku ktorému napísal aj scenár. Spolu s dlhoročným priateľom Garym Goetzmanom založil produkčnú spoločnosť Playtone, ktorá stojí za mnohými významnými projektmi. Medzi ich najväčšie producentské úspechy patria muzikál Mamma Mia! (2008) a predovšetkým romantická komédia Moja tučná grécka svadba (2002), ktorá sa stala najúspešnejšou nezávislou romantickou komédiou všetkých čias,
Playtone sa výrazne presadila aj v televízii. Spolupracovala na oceňovaných HBO miniseriáloch ako Zo Zeme na Mesiac (1998), Bratstvo neohrozených (2001) a Pacifik (2010). V mnohých z nich Hanks pôsobil okrem produkcie aj ako režisér, scenárista či herec.
Tom Hanks má z prvého manželstva so Samanthou Lewesovou syna Colina a dcéru Elizabeth. Od roku 1988 je ženatý s herečkou Ritou Wilsonovou, s ktorou má dvoch synov – Cheta a Trumana. V roku 2013 Hanks oznámil, že mu bola diagnostikovaná cukrovka 2. typu, čo pripísal svojej celoživotnej tendencii priberať a chudnúť v záujme filmových úloh. Otvorene hovoril aj o ťažkom boji svojho syna Cheta so závislosťami a o podpore, ktorú mu poskytoval.
Je známy svojou dlhodobou angažovanosťou v charitatívnych projektoch, najmä podporou amerických veteránov. Herec je z otcovej strany vzdialený príbuzný prezidenta Abrahama Lincolna a zároveň americkej televíznej osobnosti Freda Rogersa, ktorého sám stvárnil vo filme Výnimočný priateľ (2019).
V roku 2014 získal prestížne ocenenie Kennedy Center Honor a v roku 2016 mu prezident Barack Obama udelil Prezidentskú medailu slobody – najvyššie civilné vyznamenanie v USA.