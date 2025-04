Dvojročné americké dievčatko podľa sudcu nezákonne deportovali

Washington 27. apríla (TASR) - Dvojročné americké dievčatko deportovali spolu s jeho matkou, ktorá nemala doklady, do Hondurasu, uviedol v sobotu federálny sudca v americkom štáte Louisiana. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa však namieta, že žena požiadala o to, aby bolo dieťa deportované spolu s ňou, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Ide o najnovší prípad, ktorý stavia americkú justíciu proti Trumpovej tvrdej imigračnej politike, keďže sa jeho administratíva usiluje o masívne vyhostenie nelegálnych migrantov z územia USA.



Federálny sudca Terry Doughty určil termín pojednávania na 16. mája v prípade, „v záujme rozptýlenia nášho silného podozrenia, že vláda práve deportovala občana USA bez akéhokoľvek zmysluplného procesu,“ uvádza sa v súdnom rozhodnutí z piatku.



„Vláda tvrdí, že je to všetko v poriadku, pretože matka si želá, aby bolo dieťa deportované s ňou. Súd o tom však nemá vedomosť,“ napísal Doughty a pripomenul, že deportácia občana USA je nezákonná.



Dieťa bolo identifikované len prostredníctvom iniciál VML. Právnici otca podali naliehavú žiadosť s cieľom dosiahnuť návrat dievčatka.



Trumpova administratíva sa dostáva do sporu s federálnymi sudcami, skupinami pre ľudské práva a demokratmi, ktorí tvrdia, že prezident pošliapal alebo ignoroval ústavné práva tým, že unáhlene prostúpil k deportácii migrantov, niekedy bez práva na riadne pojednávanie, pripomína AFP.



V piatok federálni agenti zatkli amerického sudcu vo Wisconsine za údajné krytie nelegálneho migranta. Biely dom tiež doposiaľ ignoroval rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý požaduje, aby Trumpova administratíva „umožnila“ návrat obyvateľa Marylandu Kilmara Abrega Garciu, ktorý bol deportovaný do väznice s maximálnym stupňom stráženia v Salvádore.