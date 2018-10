Dvojročný trest väzenia pre macedónskeho expremiéra je potvrdený

Gruevski čelí naďalej ešte viacerým súdnym stíhaniam.

Skopje 5. októbra (TASR) - Odvolací súd v macedónskom Skopje potvrdil v piatok májový rozsudok prvostupňového súdu a poslal dlhoročného bývalého premiéra krajiny Nikolu Gruevského na dva roky do väzenia, a to za zneužitie právomocí verejného činiteľa a nákup drahého služobného vozidla spred šiestich rokov.



Informáciu priniesla tlačová agentúra APA.



Macedónske médiá v priebehu jari priniesli prepočty, v zmysle ktorých by niekdajší predseda vlády tejto postjuhoslovanskej republiky mohol stráviť za mrežami celkove hoci až 20 rokov, ak ho súdy vo všetkých kauzách uznajú za vinného.



Ako vyplýva z informácií internetového portálu plusinfo.mk, zatiaľ nie je jasné, kedy Gruevski nastúpi do výkonu trestu, pretože tento termín musí stanoviť príslušný sudca.