Dvořák:Prijatie sankcií je prelom, ale treba počkať, ako budú fungovať

Praha/Brusel 18. júla (TASR) - Český minister pre európske záležitosti Martin Dvořák označil prijatie 18. balíka protiruských sankcií za prelom, je však podľa neho potrebné počkať, ako budú fungovať. Za podstatné označil zabrániť ich obchádzaniu, s čím by mohol pomôcť mechanizmus, ktorý do balíka navrhlo Česko. Povedal to v piatok po tom, ako na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli ministri balík oficiálne schválili, informuje spravodajkyňa TASR.



„Myslím si, že je to veľký prelom, ale na druhej strane, buďme realisti. Je to už 18. balíček a už pri prvom a druhom sme hovorili, že to je to, čo definitívne Rusko zlomí. Takže počkajme, ako bude tentokrát fungovať,“ povedal Dvořák. Teší ho, že sa do balíka podarilo dostať aj český návrh, ktorého cieľom je výrazne zredukovať obchádzanie sankcií. „Ak Rusko doteraz celkom spokojne prežíva naše sankcie, tak je to okrem iného tiež preto, že sú tu mnohé úspešné snahy ich obchádzať,“ podotkol.



Keď začala ruská invázia na Ukrajinu, rapídne podľa jeho slov narástol vývoz českých firiem do istej stredoázijskej krajiny. „Bolo jasné, že práve do tejto krajiny nevyvážame jablká, ale že sú tam zrejme pokusy obchádzať sankcie. To je jednoducho víťazstvo ziskuchtivosti nad morálkou,“ zdôraznil. Na otázku, o ktorú krajinu išlo, odpovedal, že to konkretizovať nechce. Bude podľa neho bude dobre, keď sa sankcie podarí nejakým spôsobom implementovať aj tam, kde sa zvyknú obchádzať.



Dodal, že v priebehu štvrtka postupne prichádzali signály, že Slovensko balík prestane blokovať. „Ešte keď sme sa večer pripravovali na to dnešné rokovanie, tak to nebolo jasné. Ale už bolo vo vzduchu, že to veľmi pravdepodobne v priebehu večera takto dopadne, a ak sa tak stane, bude potrebné zvolať Coreper (schôdzku stálych predstaviteľov) ešte ráno pred zasadnutím GAC tak, aby sa uskutočnili všetky procedúry, ktoré je potrebné absolvovať, než sa to schváli aj formálne. Takže som rád, že sa to všetko podarilo,“ dodal český minister.







