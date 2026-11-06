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Dvorský zaznamenal 4. gól v sezóne, Černák a Slafkovský asistovali

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Snímka zo zápasu. Foto: TASR/AP

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Autor TASR
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New York 6. novembra (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues prehrali v nočnom stretnutí zámorskej hokejovej NHL na ľade New Jersey Devils 4:5 po predĺžení. Za hostí skóroval slovenský útočník Dalibor Dvorský, zaznamenal svoj štvrtý gól v sezóne. Jeho krajan obranca Erik Černák zasa dvoma asistenciami pomohol Tampe Bay k víťazstvu 4:1 nad Chicagom a útočník Juraj Slafkovský prispel asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Utahom 5:4 po predĺžení.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
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