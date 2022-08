DWD:Tohtoročné leto bude v Nemecku najslnečnejšie od začiatku záznamov

Offenbach 30. augusta (TASR) — Tohtoročné leto je v Nemecku najslnečnejšie od začiatku zaznamenávania dĺžky slnečného svitu, teda od roku 1951. Konštatoval to Andreas Friedrich z Nemeckej meteorologickej služby (DWD), ktorá v utorok predstaví svoje predbežné hodnotenie leta v roku 2022.



Na základe doterajších meraní a predpovede do konca augusta dospeli meteorológovia k 817 hodinám slnečného svitu. Doterajší rekord držalo leto 2003 so 793,3 hodinami slnečného svitu. Toto leto bolo navyše opäť príliš teplé a príliš suché, čo je podľa Friedricha prejavom globálneho otepľovania.



DWD vyhodnocuje uplynulé leto krátko pred začiatkom meteorologickej jesene (1. septembra). Vychádza pritom z údajov svojich približne 2000 staníc, merajúcich teplotu, trvanie slnečného svitu a zrážky.



Friedrich uviedol, že tohtoročné leto bude po teplotnej stránke patriť medzi najteplejšie, no neskončí na prvom mieste. Pravdepodobne sa umiestni niekde medzi druhým a piatym miestom. "Pôjde o niekoľko desatín stupňa," hovorí Friedrich.



Troma najteplejšími letami v Nemecku od začiatku meraní boli letá v rokoch 2003 (priemerná teplota 19,7 stupňa), 2018 (19,3 stupňa) a 2019 (19,2 stupňa).



Aj čo sa týka sucha pôjde podľa DWD na mnohých miestach či regiónoch o najsuchšie leto. Práve uplynulý víkend však na východe a juhu Nemecka výdatne pršalo, čo trochu zmiernilo zrážkový deficit.