Analytik: Stabilita Egypta je pre EÚ dôležitá, mali by spolupracovať
Posilnená spolupráca medzi EÚ a Egyptom by teoreticky mala priniesť výhody obom stranám, doplnil analytik.
Autor TASR
Brusel 22. októbra (TASR) - V stredu večer sa v Bruseli uskutoční historicky prvý summit Európskej únie a Egypta. Zameria sa na prehĺbenie politických a hospodárskych vzťahov medzi oboma stranami. Podľa Anthonyho Dworkina z Európskej rady pre zahraničné vzťahy (ECFR) by Káhira mohla byť pre Európu významným hospodárskym partnerom v kľúčových oblastiach vrátane energetiky. Priestor vidí aj v intenzívnejšej spolupráci v otázkach mieru a bezpečnosti na Blízkom východe, informuje osobitný spravodajca TASR.
„Egypt je veľká krajina s kľúčovou geografickou polohou a dôležitou úlohou v regióne, najmä pokiaľ ide o Izrael a Palestínu. Bude mať kľúčový význam pri snahách premeniť prímerie v Pásme Gazy na stabilný mier a pre obnovu územia,“ uviedol v rozhovore Dworkin.
Posilnená spolupráca medzi EÚ a Egyptom by teoreticky mala priniesť výhody obom stranám, doplnil analytik. Zdôraznil, že stabilita Egypta je dôležitá aj pre Európu, pretože akákoľvek hospodárska kríza v krajine by mohla mať vplyv na Úniu a viesť k zvýšenému počtu Egypťanov pokúšajúcich sa dostať na európsky kontinent.
Prehĺbenie partnerstva by podľa Dworkina mohlo pomôcť Egyptu rozvíjať nové odvetvia v oblastiach, ako sú energetika, čisté technológie, farmaceutický priemysel či digitálne technológie. „Egypt aj EÚ by mali úžitok z rozvoja egyptskej ekonomiky vrátane obnoviteľných zdrojov energie a čistých technológií vo všeobecnosti a z dôveryhodnej a udržateľnej cesty Pásma Gazy po konflikte,“ povedal pre TASR Dworkin.
Zároveň však upozornil, že najväčším rizikom pri spolupráci je pre EÚ možná neschopnosť Egypta realizovať potrebné reformy, ktoré sú nevyhnutné pre rozbeh hospodárskeho partnerstva. Káhira by podľa neho mala „obmedziť nadmernú úlohu armády a firiem spojených s režimom v hospodárstve a smerovať k rovnakým podmienkam pre firmy súkromného sektora, ktoré im umožnia rast a vytváranie produktívnych pracovných miest“.
„To bude znamenať výzvu pre záujmy blízke režimu, takže Egypt môže byť neochotný dodržať sľuby v tejto oblasti. EÚ by mala dať jasne najavo, že investície a pokračujúca makrofinančná pomoc budú poskytnuté len v prípade, ak Egypt uskutoční zmysluplné reformy,“ vyhlásil Dworkin.
Podľa neho by Únia mala aj naďalej upozorňovať na prípady represií a nespravodlivého zadržiavania ľudí. „Možno nebude schopná dosiahnuť systémovú politickú zmenu... ale stále môže zmeniť situáciu v jednotlivých prípadoch,“ zakončil.
Európsku úniu budú na stredajších rokovaniach zastupovať predseda Európskej rady António Costa a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorí sa stretnú s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Summit nadväzuje na strategické a komplexné partnerstvo medzi EÚ a Egyptom podpísané v marci 2024. Po zasadnutí sa za prítomnosti egyptského prezidenta uskutoční neformálna večera lídrov krajín EÚ, ktorých vo štvrtok čaká zasadnutie Európskej rady (summit EÚ).
