Dym z kanadských lesných požiarov sa dostal do severozápadnej Európy

Paríž 3. jún (TASR) - Silný dym z rozsiahlych lesných požiarov v Kanade sa dostal do severozápadných častí Európy, uviedla v utorok služba monitorovania atmosféry programu Copernicus (CAMS). Podľa nej sa dym nachádza vo veľmi vysokej nadmorskej výške a nepredstavuje bezprostredné zdravotné riziko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Dym pochádzajúci z lesných požiarov v kanadských provinciách Manitoba a Saskatchewan sa preniesol cez Atlantický oceán,“ uviedla CAMS.



Satelity sledovali dym z požiarov už od polovice mája a niektoré oblaky sa vtedy dostali až do Grécka a východného Stredomoria. „Druhý, oveľa väčší dymový oblak prekročil Atlantik počas posledného májového týždňa a 1. júna dosiahol severozápadné časti Európy,“ vysvetlila CAMS.



Dym z lesných požiarov sa skladá z viacerých plynných látok, ktoré môžu byť nebezpečné pre zdravie. Nepredpokladá sa však, že dym smerujúci do Európy bude mať výrazný vplyv na kvalitu ovzdušia, no zrejme spôsobí hmlistú oblohu a červenooranžové západy slnka.



Hoci sú lesné požiare v Kanade medzi májom a septembrom pomerne bežné, provincie Manitoba aj Saskatchewan už pre ne vyhlásili stavy núdze, evakuovali tisíce obyvateľov a požiadali o zahraničnú pomoc.



Podľa denníka The New York Times si doposiaľ vyžiadali najmenej dve obete. Drvivú väčšinu týchto lesných požiarov v oboch provinciách spôsobili podľa kanadských úradov ľudia, dodal denník. Doposiaľ nie je zrejmé, koľko z nich vzniklo omylom.



Lesné požiare by počas tohtoročného leta mohli byť oveľa horšie, než je obvyklé, predovšetkým v strednej a západnej časti Kanady. Príčinou bude podľa tamojších úradov hlavne extrémne sucho, ozrejmuje AFP.