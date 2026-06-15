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Dym z lesných požiarov na Sibíri dusí tamojšie mestá
Zatiaľ sa neočakáva šírenie plameňov do obývaných oblastí, miestne médiá však zverejnili zábery hustého dymu, ktorý dusí mestá Lesosibirsk a Jenisejsk, kde žije spolu približne 80.000 obyvateľov.
Autor TASR
Moskva 15. júna (TASR) - Rozsiahle územie Krasnojarského kraja na Sibíri zahalil dym z lesných požiarov a na mnohých miestach bol vyhlásený stav núdze. Úrady v pondelok varovali, že v tomto kraji v súčasnosti horí polovica všetkých lesných požiarov na území Ruskej federácie. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Zatiaľ sa neočakáva šírenie plameňov do obývaných oblastí, miestne médiá však zverejnili zábery hustého dymu, ktorý dusí mestá Lesosibirsk a Jenisejsk, kde žije spolu približne 80.000 obyvateľov.
„Hustý dym sa rozšíril po všetkých osadách v okrese vzhľadom na veľký počet aktívnych požiarov,“ povedal v nedeľu Jevgenij Petrenko, vedúci Jenisejského okresu na severe Krasnojarského kraja.
V jednom z virálnych videí na sociálnych sieťach muž venčí svojho psa s nasadenou plynovou maskou.
„Je čoraz ťažšie dýchať vo vlastných bytoch,“ napísal miestny telegramový kanál o situácii v Lesosibirsku. Spoločnosť IQAir, ktorá sleduje kvalitu ovzdušia, uvádza, že úroveň kvality ovzdušia v oblasti je „nezdravá“.
V deviatich obvodoch Krasnojarského kraja je aktívnych viac ako 50 lesných požiarov. Úrady to pripisujú letným horúčavám a škodcom, po ktorých na rozsiahlych plochách lesa ostalo odumreté drevo.
Ruská letecká lesná ochrana v pondelok oznámila, že na odpálenie protipožiarnych pásov v snahe uhasiť tri rozsiahle požiare na severozápade Krasnojarskeého kraja nasadila kontrolované výbušniny.
„Situáciu v týchto odľahlých a ťažko dostupných oblastiach výrazne zhoršili nedávne búrky v kombinácii s nezvyčajne teplým a suchým počasím,“ uviedla federálna agentúra.
Satelitné snímky NASA ukazujú niekoľko ohnísk požiaru v oblasti okolo Lesosibirska a Jenisejska, tamojší dym je viditeľný aj z vesmíru.
Zatiaľ sa neočakáva šírenie plameňov do obývaných oblastí, miestne médiá však zverejnili zábery hustého dymu, ktorý dusí mestá Lesosibirsk a Jenisejsk, kde žije spolu približne 80.000 obyvateľov.
„Hustý dym sa rozšíril po všetkých osadách v okrese vzhľadom na veľký počet aktívnych požiarov,“ povedal v nedeľu Jevgenij Petrenko, vedúci Jenisejského okresu na severe Krasnojarského kraja.
V jednom z virálnych videí na sociálnych sieťach muž venčí svojho psa s nasadenou plynovou maskou.
„Je čoraz ťažšie dýchať vo vlastných bytoch,“ napísal miestny telegramový kanál o situácii v Lesosibirsku. Spoločnosť IQAir, ktorá sleduje kvalitu ovzdušia, uvádza, že úroveň kvality ovzdušia v oblasti je „nezdravá“.
V deviatich obvodoch Krasnojarského kraja je aktívnych viac ako 50 lesných požiarov. Úrady to pripisujú letným horúčavám a škodcom, po ktorých na rozsiahlych plochách lesa ostalo odumreté drevo.
Ruská letecká lesná ochrana v pondelok oznámila, že na odpálenie protipožiarnych pásov v snahe uhasiť tri rozsiahle požiare na severozápade Krasnojarskeého kraja nasadila kontrolované výbušniny.
„Situáciu v týchto odľahlých a ťažko dostupných oblastiach výrazne zhoršili nedávne búrky v kombinácii s nezvyčajne teplým a suchým počasím,“ uviedla federálna agentúra.
Satelitné snímky NASA ukazujú niekoľko ohnísk požiaru v oblasti okolo Lesosibirska a Jenisejska, tamojší dym je viditeľný aj z vesmíru.