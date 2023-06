Dym z lesných požiarov v Kanade ohrozuje aj obyvateľov New Yorku

Ottawa 7. júna (TASR) - Úrady v Kanade a USA vydali varovania pred vysokým rizikom, ktoré pre zdravie ľudí predstavuje kvalita ovzdušia zhoršená v dôsledku lesných požiarov v Kanade, informovala britská stanica BBC. Varovanie sa týka miliónov obyvateľov Severnej Ameriky.



Dym z lesných požiarov zahalil kanadské provincie Ontário a Québec a dostal sa až do New Yorku a štátu Connecticut, kde bola kvalita ovzdušia klasifikovaná ako "nezdravá".



Kanadské úrady vydali v utorok najprísnejšie varovanie pre Ottawu, pričom kvalitu ovzdušia v nej označili za "veľmi vysoké riziko" pre zdravie ľudí.



V Toronte a jeho okolí bola kvalita ovzdušia klasifikovaná ako "vysoko riziková", pričom táto situácia by mohla pretrvávať počas väčšiny tohto týždňa, uviedla vládna meteorologická agentúra.



Americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) medzitým klasifikovala kvalitu ovzdušia na veľkej časti severovýchodu USA ako "nezdravú", najmä pre ľudí, ktorí už mali alebo majú problémy s dýchaním.



Ministerstvo ochrany životného prostredia štátu New York vydalo zdravotné odporúčanie pre viaceré okresy New Yorku vrátane Bronxu a Queensu.



"Kvalita ovzdušia v New Yorku je dnes na úrovni ohrozujúcej zdravie," varoval na svojom účte na Twitteri lekár verejného zdravotníctva Lucky Tran a odporučil obyvateľom mesta, aby nosili rúška alebo respirátory, chránili sa pred dymom a obmedzili namáhavú fyzickú aktivitu vo vonkajšom prostredí.



Úrady dokonca vyzvali ľudí s ochorením srdca alebo pľúc, deti a dospelých nad 65 rokov, aby radšej zostali doma.



Vzduch v "hornej časti štátu New York, malej oblasti pri Pittsburghu a až po Columbus v Ohiu" nie je dobré dýchať ani pre zdravého človeka, varovala súčasne meteorologička Fox News Britta Merwinová.



Hoci sa v nasledujúcich dňoch hmla v New Yorku rozptýli, zlá kvalita ovzdušia bude pretrvávať až do konca týždňa, tvrdia meteorológovia z Fox News.



Ako pripomenula agentúra Reuters, požiare sa aktuálne vyskytujú takmer vo všetkých desiatich kanadských provinciách a teritóriách, pričom najviac postihnutý je Québec, a to v dôsledku viacerých požiarov spôsobených bleskom.



Podľa Kanadského medzirezortného centra pre lesné požiare (CIFFC) sa na území Kanady nachádza 425 aktívnych požiarov, z ktorých viac ako polovica je mimo kontroly. Doteraz požiare spálili takmer 10 miliónov hektárov, čo je 17-násobok priemeru za posledných 20 rokov. Požiare si tiež vynútili evakuáciu viac ako 120.000 ľudí.