Dym z požiarov na západe USA sa dostal aj do Európy

Brusel/Los Angeles 16. septembra (TASR) - Dym z požiarov, ktoré už od augusta sužujú západné pobrežie USA, sa dostal aj do Európy. Vyplýva to zo satelitných údajov, ktoré v stredu zverejnil európsky družicový program Copernicus pre monitorovanie atmosféry Zeme.



Družicové zábery ukazujú, že častice dymu lesných požiarov v amerických štátoch Kalifornia, Oregon a Washington sa dostali až do Británie a častí severnej Európy. Požiare spoločne počas svojho trvania doposiaľ vygenerovali približne 33,4 milióna ton oxidu uhličitého, približuje agentúra AP.



"Fakt, že tieto požiare vypúšťajú tak veľa znečistenia do atmosféry a preto vidíme hustý dym aj vo vzdialenosti 8000 kilometrov nám presne ukazuje, ako zničujúce sú ich rozsah a trvanie," povedal vedec zaoberajúci sa emisiami lesných požiarov Mark Parrington z programu Copernicus.



Zároveň dodal, že ide o požiare najväčšej úrovne za celých 18 rokov, ktoré monitorovacie dáta programu Copernicus pokrývajú.



Dym vyprodukovaný požiarmi sa pred vniknutím do Európy niekoľko dní držiaval len na západe USA, čím výrazne zhoršoval kvalitu vzduchu v tamojších veľkomestách ako San Francisco v Kalifornii či v najväčšom meste štátu Oregon Portland. Pondelňajšia zmena počasia však umožnila, aby dym začal cestovať smerom na východ, píše agentúra AFP.