Džaferovič: Chorvátsko má podporovať záujmy všetkých obyvateľov Bosny

Záhreb 24. januára (TASR) - Bosniacky člen predsedníctva Bosny a Hercegoviny Šefik Džaferovič vyzval v piatok Chorvátsko, aby zmenilo prístup k jeho krajine a ako členský štát Európskej únie začalo podporovať hodnoty a záujmy, ktoré sú spoločné pre všetkých občanov a etnické skupiny Bosny. Informovala o tom agentúra HINA.



Džaferovič podľa svojich slov verí, že Chorvátsko chce jeho krajine pomôcť stať sa členom EÚ čo najskôr. Dodal, že po zvolení sociálneho demokrata Zorana Milanoviča za chorvátskeho prezidenta by Chorvátsko malo podporovať práva a potreby všetkých ľudí žijúcich na území Bosny a Hercegoviny a neobmedzovať podporu len na politiku Chorvátskej demokratickej únie Bosny a Hercegoviny (HDZ BIH).



"Myslím si, že Chorvátsko svoje členstvo v EÚ často zneužíva, aby vyhovelo HDZ BIH a jej požiadavkám - vrátane tých, ktoré sú pre našu krajinu neprijateľné," povedal Džaferovič.



Bosniacky člen predsedníctva neposkytol podrobnosti, naznačil však, že jeho vyjadrenia by sa mohli týkať reformy volebnej legislatívy v Bosne a Hercegovine, ku ktorej HDZ BIH priniesla pozmeňujúce návrhy.



Džaferovič potvrdil, že HDZ BIH a bosnianska Strana demokratickej akcie (SDA) začali už o zmene volebnej legislatívy rokovať. Stranu HDZ BIH však obvinil, že vytvorenie vlády podmieňuje neprijateľnými pozmeňujúcimi návrhmi.



"Návrhy HDZ BIH sú v rozpore so zásadami právneho štátu," povedal a dodal, že jeho krajina si nemôže dovoliť oslabenie občianskeho princípu.