Džamá Islamíja:Spojenectvo s Hizballáhom proti Izraelu je nevyhnutnosť

Bejrút 26. marca (TASR) – Generálny tajomník organizácie Džamá Islamíja šejk Muhammad Takúš v utorok vyhlásil, že v boji proti Izraelu sa skupina pridala k hnutiu Hizballáh. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Takúš rozhodnutie zdôvodnil obeťami na životoch civilného obyvateľstva po útokoch Izraela na libanonskom území.



"Rozhodli sme sa zapojiť (do boja), pretože je to naša vlastenecká, náboženská a morálna povinnosť. Urobili sme to na obranu nášho územia a dedín. Urobili sme to tiež na podporu našich bratov v Pásme Gazy," vyhlásil Takúš. Dodal, že Izrael sa v Pásme Gazy dopúšťa "otvoreného masakru".



Jednotky Džamá Islamíja označované ako Fardž operujú z mesta Sidón na juhu Libanonu, kde mala skupina v minulosti širokú podporu.



"Časť útokov (proti Izraelu) sme vykonali v spolupráci s Hamasom, ktorý sa koordinuje s Hizballáhom," vyhlásil Takúš a dodal, že sa neustále zvyšuje aj miera priamej spolupráce s Hizballáhom. Bližšie informácie však neuviedol.



Libanonské pohraničie je považované za baštu Hizballáhu. Žijú tam prevažne šiiti, nachádza sa tu však aj niekoľko sunnitských dedín, kde operuje primárne Fardž.



Sunniti pokladajú šiitov za heretikov, odpadlíkov od pravej viery. Rozkol nastal v siedmom storočí po smrti proroka Mohammeda v otázke jeho následníctva. Sunniti dnes tvoria približne 90 percent všetkých moslimov, šiiti a ďalšie menšie odnože islamu približne desať percent.