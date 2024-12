Džawlání vyzval na zrušenie sankcií voči Damasku

Damask 17. decembra (TASR) - Abú Muhammad Džawlání, vodca sýrskej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá zvrhla sýrskeho prezidenta Bašára Asada, vyzval na zrušenie všetkých medzinárodných sankcií voči Damasku, ak sa majú do Sýrie vrátiť utečenci vysídlení vojnou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa vyjadrenia HTS na sieti Telegram Džawlání, ktorý aktuálne vystupuje pod svojím občianskym menom Ahmad Šara, počas pondelkového stretnutia s britskou delegáciou okrem požiadavky na zrušenie sankcií hovoril aj o "dôležitosti obnovenia vzťahov" s Londýnom.



Sýrski povstalci začiatkom decembra dobyli Damask a zvrhli vládu dlhoročného prezidenta Bašára Asada, ktorý ušiel do Ruska. Ofenzívu viedla práve povstalecká skupina HTS, ktorá pôvodne vzišla zo sýrskej odnože teroristickej organizácie al-Káida. HTS teraz tvrdí, že sa vzdala džihádistickej orientácie. HTS však naďalej figuruje na viacerých západných zoznamoch teroristických organizácií.



Šara tiež oznámil, že povstalecké frakcie v Sýrii budú rozpustené a ich bojovníkov zaradia do regulárnej armády.



Džawlání sa v pondelok stretol aj s vedúcimi predstaviteľmi komunity drúzov, pred ktorými zdôraznil potrebu jednoty v krajine, kde žije množstvo etnických a náboženských menšín. Drúzovia sú odnožou šiitského islamu a predstavujú približne tri percentá predvojnovej populácie Sýrie, približuje AFP.



"Sýria musí ostať jednotná," povedal Šara. "Musí vzniknúť spoločenská zmluva medzi štátom a všetkými náboženstvami s cieľom zabezpečiť sociálnu spravodlivosť," dodal vodca HTS.



Pád prezidenta Asada podľa AFP privítalo viacero krajín a organizácií, čakajú však na to, ako sa budú noví vodcovia štátu správať k tamojším menšinám. HTS od zvrhnutia Asada tvrdí, že sa zasadí za ochranu práv všetkých Sýrčanov.